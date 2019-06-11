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Финляндия
14.06.2019 08:29
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Выходные в Финляндии 15-16 июня: бургеры, мотогонки и барахолки

В середине июня в Финляндии в разгаре музыкальные и гастрономические фестивали, а хорошая погода - повод прогуляться по ярмаркам и блошиным рынкам. В Хельсинки даст концерт Денис Мацуев, а Иматра примет международные гонки на мотоциклах.

Выходные в Финляндии 15-16 июня: бургеры, мотогонки и барахолки

pixabay.com

В субботу, 15 июня, в южных и западных районах Финляндии будет солнечно, воздух прогреется до 24 градусов Цельсия. В восточных регионах ожидается около плюс 15 и грозы. В воскресенье в Суоми обещают 22-23 градуса, небольшие дожди возможны на юге и востоке страны.

В Доме музыки в Хельсинки 16 июня состоится концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. В программе – музыка Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Билеты стоят 79-89 евро.

В ночь с субботы на воскресенье в культурном центре "Кабельный завод" устроят фестиваль One World. На вечеринке будет звучать латиноамериканская, карибская, африканская музыка. Мероприятие продлится с 20:00 до 5 утра, билеты стоят от 25 евро.

На площади Наринккатори перед ТЦ Kamppi в выходные устроят первый фестиваль бургеров. Участниками Burger Lovers станут 12 ресторанов из разных городов Финляндии, которые предложат своё видение этого популярного блюда. Посетителей ждут с 12 часов до 21 в субботу и до 18 в воскресенье. Вход свободный, а одна порция обойдется в 5-15 евро.



В Котке 15 июня можно успеть на заключительный день фестиваля уличной еды. Street Food Fiesta с мая по сентябрь путешествует по регионам Суоми и знакомит посетителей с едой, музыкой и культурой разных стран. Гостей ждут с 10 до 20 часов.

В Тампере в субботу устроят барахолку товаров IKEA, причем торговля подержанными товарами шведского бренда будет идти на парковке самого магазина (Lepp?stensuonkatu, 4). Покупателей ждут с 10 до 16 часов. А в воскресенье вторую жизнь вещам можно дать с 10 до 16 в секонд-хенде под открытым небом в парке Сорсапуйсто.

В Иматре с 14 по 16 июня проходят состязания по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Imatranajo – это часть мирового чемпионата по шоссейным мотогонкам из серии Европейских шоссейных мотогонок. Другие соревнования пройдут в Нидерландах, Бельгии, Германии и Чехии. Во время проведения чемпионата ожидается более 40 000 гостей. Билеты стоят от 20 евро.

А в Лаппеенранте на улице Valtakatu расположился детский автогородок. Там дети до 12 лет могут бесплатно покататься на педальных автомобилях. Инструктор на финском или английском языке расскажет о правилах дорожного движения. Юных шоферов ждут с 9 до 18 часов.

На площади перед ТЦ IsoKristiina с 14 по 15 июня развернется музыкальный фестиваль LappeeFest. В субботу на сцену выйдут Popeda, Juha Tapio, Ellips и Teflon Brothers. Билет на один день обойдется в 49 евро.

Лахти в эти выходные примет Международную ярмарку, колесящую летом по городам Финляндии. На улице Kirkkokatu будут продаваться деликатесы из разных уголков мира и изделия ручной работы. Торговля будет с 10 до 20 в субботу и до 18 – в воскресенье.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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