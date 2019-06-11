«Мы рады, что власть услышала общество». Редакция «Медузы» пообещала согласовать акцию в поддержку Голунова. Власти опередили
Редакция «Медузы» назвала освобождение своего спецкора Ивана Голунова результатом беспрецедентной международной журналистской кампании и гражданской солидарности. Праздновать предлагают акцией, мэрия уже успела выбрать день.
«Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость», – говорится в совместном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко, главного редактора издания Ивана Колпакова, председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова, основательницы The Bell Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина 11 июня.
Зарекомендовавшая себя группа журналистов продолжит работать уже вместе с Голуновым, чтобы случившееся «никогда не повторилось ни с кем». Что касается марша в защиту корреспондента на 12 июня, то «переговоры зашли в тупик». Провести акцию намерены в течение недели, но точную дату ещё не выбрали.
Власти столицы уже выделили 16 июня и проспект Академика Сахарова. По просьбе председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева там разрешили собрать не больше 20 тысяч человек с часу до трёх часов дня, пишет агентство «Москва».
Справка:
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. 8 июня его отправили под домашний арест за покушение на сбыт наркотика, свёртки с которым вынули из его рюкзака и позднее нашли во время обыска в квартире. Корреспондент настаивал, что запрещённое подбросили, и рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес из-за последнего материала — о похоронном бизнесе.
За Голунова вступилась общественность: в ход пошли петиции, акции и пикеты. 11 июня глава МВД заявил, что дело Голунова прекращено, задержавших его полицейских проверяют, а их начальство увольняют.