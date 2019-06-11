«Мы рады, что власть услышала общество». Редакция «Медузы» пообещала согласовать акцию в поддержку Голунова. Власти опередили

Редакция «Медузы» назвала освобождение своего спецкора Ивана Голунова результатом беспрецедентной международной журналистской кампании и гражданской солидарности. Праздновать предлагают акцией, мэрия уже успела выбрать день.

«Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость», – говорится в совместном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко, главного редактора издания Ивана Колпакова, председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова, основательницы The Bell Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина 11 июня.

Зарекомендовавшая себя группа журналистов продолжит работать уже вместе с Голуновым, чтобы случившееся «никогда не повторилось ни с кем». Что касается марша в защиту корреспондента на 12 июня, то «переговоры зашли в тупик». Провести акцию намерены в течение недели, но точную дату ещё не выбрали.

Власти столицы уже выделили 16 июня и проспект Академика Сахарова. По просьбе председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева там разрешили собрать не больше 20 тысяч человек с часу до трёх часов дня, пишет агентство «Москва».





