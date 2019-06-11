Хроника шестидневной войны за Голунова (на самом деле нет). Максимально подробно по «Медузе»

2 День второй. Отрицание

Утро. 7 июня 2019 года «Медуза» сообщает о задержании своего корреспондента. Редакция убеждена в невиновности Ивана Голунова – ему поступали угрозы в связи с готовящейся публикацией. Наркотики подброшены, в полиции Ивана били, отказались взять биоматериалы, которые могут доказать, что Голунов не употреблял и не прикасался к наркотикам.

Корреспондент «Русской службы BBC» Андрей Захаров на странице в Facebook обращается к коллегам, которые работают на Петербургском экономическом форуме: «Ловите Пескова, Бастрыкина, Чайку, Колокольцева, Собянина – кого угодно. И спрашивайте».

Московская полиция публикует официально: при себе у Голунова было пять свертков с наркотиками, в его квартире найдено три пакета, сверток и весы. Иллюстрирует девятью фотографиями домашней нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта.

День. Друзья Голунова утверждают, что на опубликованных МВД фотографиях чужая квартира. Эту информацию дает «Медуза», ее дублируют другие издания. Сайт МВД отвечает на своем сайте: фотографии подлинные, а при задержании никого не били.

Авторы расследований «Русской службы Би-Би-Си», OCCRP, «Проекта» и «Новой газеты» заявляют о вероятности фальсификации дела Голунова. В петербургском «Экспоцентре» журналисты терроризируют участников ПМЭФ вопросами об Иване Голунове. Генпрокурор Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин предлагают дождаться результатов следствия, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминает фотографии полиции.

«Медуза» заново публикует лучшие расследования Ивана Голунова и призывает распространять их в сетях. Собянин просит главу столичного МВД Олега Баранова взять дело Голунова на личный контроль. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обращается в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Юрию Чайке пишет также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венидиктов. Генпрокуратура обещает разобраться.

В Москве начинаются одиночные пикеты в поддержку Голунова. У ворот Петровки, 38 — очередь из десятков репортеров. Протестующих задерживают и отпускают. Оппозиционные «Новая газета» и «Дождь» выпускают заявления о преследовании журналиста. Голунов больше суток не спит и не ест, так как боится, что в еду подмешают наркотики. «Медуза» публикует фотографии из квартиры Голунова — обстановка не совпадает с тем, что на полицейском сайте. Специализирующееся на судебных репортажах издание «Медиазона» заявляет, что за преследованием Голунова стоит цель заставить замолчать всех журналистов.

Вечер. Через пять часов полиция признает, что все фотографии с нарколабораторией были сделаны не в квартире Голунова. Официальный представитель не приносит извинений за ошибку, продолжает настаивать, что Голунов отказался сдать биоматериалы, экспертиза которых поможет определить степень взаимодействия с наркотическими средствами.

К одиночным пикетам в Москве присоединяются журналисты Петербурга, Новосибирска, Владивостока. Владимир Познер пишет на своем сайте: «К сожалению, у меня довольно-таки скептическое отношение к нашему правосудию. И то мнение, что его задержали из-за того, что он работает в «Медузе» вполне вероятно. Жаль, что я могу высказать такое предположение».

В своих соцсетях в поддержку Ивана Голунова выступают медийные Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Тина Канделаки, Ксения Собчак, правозащитные организации «Репортеры без границ», «Трансперенси Интернешнл — Россия», Совет по правам человека при президенте России, деловые «Ведомости», РБК, Forbes, общественно-политический «Сноб», общегородские The Village, «Бумага».

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай выкладывает фотографии поцарапанной спины — журналиста протащили по полу в ходе задержания. Члены общественной наблюдательной комиссии фиксируют спину и синяк, просят перевести корреспондента в отдельную камеру с видеонаблюдением. Пикеты у главка московской полиции продолжаются всю ночь.