Хроника шестидневной войны за Голунова (на самом деле нет). Максимально подробно по «Медузе»
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов на свободе. За него бились всем миром. Это не фигура речи и не штамп. Это факт. Исторический. Никто не знает, к каким последствиям приведет ошеломляющая мощью и тревожная для государственности кампания солидарных профессионалов. Журналистское сообщество празднует победу в пятидневной войне за Голунова. «Фонтанка» хочет поправить — в плену Иван находился шесть дней. Анализ откладывам «на потом», а пока мы документируем произошедшее. Подробнее «Медузы», девиз которой «максимально коротко», дело Голунова не освещал никто.
1 День первый. Незнание
День-вечер-ночь. 6 июня 2019 года в 14.40 Ивана Голунова задерживают на Цветном бульваре в Москве. Его везут в УМВД по ЗАО Москвы, где в присутствии понятых достают из рюкзака наркотики. Потом едут к нему домой, где снова находят наркотики. В средствах массовой информации — ни заметки, в социальных сетях — ни слова. Родственники, друзья, коллеги не знают о задержании. О праве на звонок следователь Игорь Лопатин вспомнил через 14 часов.
2 День второй. Отрицание
Утро. 7 июня 2019 года «Медуза» сообщает о задержании своего корреспондента. Редакция убеждена в невиновности Ивана Голунова – ему поступали угрозы в связи с готовящейся публикацией. Наркотики подброшены, в полиции Ивана били, отказались взять биоматериалы, которые могут доказать, что Голунов не употреблял и не прикасался к наркотикам.
Корреспондент «Русской службы BBC» Андрей Захаров на странице в Facebook обращается к коллегам, которые работают на Петербургском экономическом форуме: «Ловите Пескова, Бастрыкина, Чайку, Колокольцева, Собянина – кого угодно. И спрашивайте».
Московская полиция публикует официально: при себе у Голунова было пять свертков с наркотиками, в его квартире найдено три пакета, сверток и весы. Иллюстрирует девятью фотографиями домашней нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта.
День. Друзья Голунова утверждают, что на опубликованных МВД фотографиях чужая квартира. Эту информацию дает «Медуза», ее дублируют другие издания. Сайт МВД отвечает на своем сайте: фотографии подлинные, а при задержании никого не били.
Авторы расследований «Русской службы Би-Би-Си», OCCRP, «Проекта» и «Новой газеты» заявляют о вероятности фальсификации дела Голунова. В петербургском «Экспоцентре» журналисты терроризируют участников ПМЭФ вопросами об Иване Голунове. Генпрокурор Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин предлагают дождаться результатов следствия, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминает фотографии полиции.
«Медуза» заново публикует лучшие расследования Ивана Голунова и призывает распространять их в сетях. Собянин просит главу столичного МВД Олега Баранова взять дело Голунова на личный контроль. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обращается в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Юрию Чайке пишет также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венидиктов. Генпрокуратура обещает разобраться.
В Москве начинаются одиночные пикеты в поддержку Голунова. У ворот Петровки, 38 — очередь из десятков репортеров. Протестующих задерживают и отпускают. Оппозиционные «Новая газета» и «Дождь» выпускают заявления о преследовании журналиста. Голунов больше суток не спит и не ест, так как боится, что в еду подмешают наркотики. «Медуза» публикует фотографии из квартиры Голунова — обстановка не совпадает с тем, что на полицейском сайте. Специализирующееся на судебных репортажах издание «Медиазона» заявляет, что за преследованием Голунова стоит цель заставить замолчать всех журналистов.
Вечер. Через пять часов полиция признает, что все фотографии с нарколабораторией были сделаны не в квартире Голунова. Официальный представитель не приносит извинений за ошибку, продолжает настаивать, что Голунов отказался сдать биоматериалы, экспертиза которых поможет определить степень взаимодействия с наркотическими средствами.
К одиночным пикетам в Москве присоединяются журналисты Петербурга, Новосибирска, Владивостока. Владимир Познер пишет на своем сайте: «К сожалению, у меня довольно-таки скептическое отношение к нашему правосудию. И то мнение, что его задержали из-за того, что он работает в «Медузе» вполне вероятно. Жаль, что я могу высказать такое предположение».
В своих соцсетях в поддержку Ивана Голунова выступают медийные Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Тина Канделаки, Ксения Собчак, правозащитные организации «Репортеры без границ», «Трансперенси Интернешнл — Россия», Совет по правам человека при президенте России, деловые «Ведомости», РБК, Forbes, общественно-политический «Сноб», общегородские The Village, «Бумага».
Адвокат Голунова Дмитрий Джулай выкладывает фотографии поцарапанной спины — журналиста протащили по полу в ходе задержания. Члены общественной наблюдательной комиссии фиксируют спину и синяк, просят перевести корреспондента в отдельную камеру с видеонаблюдением. Пикеты у главка московской полиции продолжаются всю ночь.
3 День третий. Сопротивление
Утро. 8 июня журналисты и неравнодушные начинают собираться у здания Никулинского районного суда, куда полиция должна доставить Голунова для ареста. Региональные издания, отдельные журналисты, общественные деятели, политики выступают с заявлениями, одиночный пикет проходит у российского консульства в Шанхае.
Сотрудники следственного изолятора отказываются принимать у родственников еду для Голунова. Полиция не оставляет адвокатов наедине с подзащитным. Член наблюдательной комиссии передает слова Голунова: «Спасибо всем, для меня это очень важно».
Глава правозащитной группы «Агора» выкладывает в сеть постановление о привлечении Голунова в качестве обвиняемого. Происходит утечка других материалов уголовного дела. Вместе с юристами журналисты анализируют документы и находят в них противоречия.
День. Рэперы Оксимирон и Птаха присоединяются к протесту. В изолятор к Голунову вызывают скорую. Полиция не пускает медиков. К журналисту удается пройти только второй бригаде, врачи настаивают на госпитализации. У Никулинского суда скапливается все больше народу. Пикеты продолжаются и на Петровке, 38. Следователь Лопатин пытается взять с адвоката Голунова подписку о неразглашении. Защитник отказывается.
Корреспонденту Znak.com удается задать вопрос советнику президента Антону Кобякову. «Посмотрим, проверим, изучим», – отвечает тот в завершающий ПМЭФ день. Владимир Познер снова пишет, что его подозрения усиливаются. Следователь отказывает Голунову в госпитализации и настаивает на поездке в суд — истекают отведенные законом 48 часов. Под давлением защиты Голунова отвозят в 71-ю горбольницу. За несколько часов обследования врачи не находят причин для госпитализации.
Протодиакон РПЦ Андрей Кураев вступает в ряды сопротивления. «Медуза» пишет: «К суду приехали молодые люди, предположительно из ГБУ Жилищник. Привезли воду и убирают мусор. ГБУ Жилищник — постоянные герои расследований Голунова». За журналиста стоят в пикетах в Берлине.
Вечер. На 52-м часу задержания Голунова в Никулинский районный суд поступает ходатайство о заключении его под стражу. Подключаются оппозиционные политики. В Петербурге возобновляются пикеты. Становятся известны имена задержавших Голунова полицейских. Генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров начинает интервью с Владимиром Познером словами поддержки Ивану Голунову. Через 54 часа после задержания начинается избрание меры пресечения. У здания суда — сотни рядовых репортеров, они скандируют: «Свободу Ивану».
«Задержание Ивана Голунова — это плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо», – говорит Владимир Познер в своем видеобращении. В суде Иван Голунов не может сдержать слез и сообщает коллегам, что готовил публикацию о высокопоставленных сотрудниках ФСБ, которые крышуют похоронный бизнес. «Мне поступали угрозы», – произносит он, пока суд принимает решение.
Судья отправляет Голунова на домашний арест. Армия сопротивления пополняется изданием Sports.ru. «Эхо Москвы» начинает публиковать лучшие расследования Голунова, первое — про похоронный бизнес. Расследование дела передают из района в главк.
4 День четвертый. Торг
День. Государственный телеканал «Россия-24» выходит с сюжетом об Иване Голунове. В нем превалирует позиция обвинения и сообщается о наркотическом опьянении журналиста. Сразу после прямого эфира сюжет убирают из сети, главный редактор Евгений Бекасов сообщает, что произошла ошибка. Медиаперсоны продолжают записывать видеообращения солидарности. Голунов обходит президента Путина по количеству упоминаний в соцсетях.
О поддержке заявляют журналисты газеты «Крестьянин».
Вечер. В воскресных выпусках государственных телеканалов меняется риторика. Дмитрий Киселев оговаривается, что «журналисты — не непогрешимы», но сообщает, что следов наркотиков в организме Голунова не обнаружено. Ирада Зейналова на Первом канале требует доказательств. На телеканале «Культура» не купируют речь о Голунове, которую Константин Хабенский произносит на «Кинотавре». Три ключевых издания деловой журналистики выпускают совместное заявление — в понедельник одни выйдут с одинаковыми передовицами, ради Ивана Голунова пожертвуют первыми страницами, где политическая элита ожидала увидеть итоги ПМЭФа.
5 День пятый. Принятие
Утро. В понедельник, 10 июня, главная страница телеканала «Дождь» состоит из материалов Ивана Голунова. Свежий номер РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей» становится дефицитом. Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Лазарева, Егор Бероев, Иван Ургант пополняют ряды. На сайте Земфиры – черный экран и «Свободу Ивану Голунову». «Медуза» открывает лицензию на перепечатку статей Голунова, ими усыпан Рунет.
Экспертиза подтверждает, что Иван Голунов никогда не употреблял и не прикасался к наркотикам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова вынужден отвечать: «Это конкретное дело породило большое количество вопросов, но делать вывод о недоверии всей системе неверно». Путин, конечно же, в курсе, уточняет он.
День. «Я/мы Голунов» превращается в символ. Плакаты, аватары, обложки для соцсетей предлагают скачать в сети. Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начинают проверку по делу Ивана Голунова. «Россия-1» надеется на объективное расследование, а «Первый канал» требует объяснения всего происходящего. Иван Голунов меняет правозащитников из «Агоры» на адвокатов Сергея Бадамшина. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова докладывает Владимиру Путину о ситуации.
Серия одиночный пикетов начинается у здания Генпрокуратуры. Генпрокуратура начинает проверку материалов уголовного дела. В Чечне досрочно выпускают осужденного за наркотики правозащитника Оюба Титиева.
Вечер. Адвокат Голунова сообщает, что ни на одном предмете, изъятом из квартиры журналиста, не нашли его отпечатков пальцев. Журналисты объявляют о намерении выйти с маршем в День России 12 июня. Один из организаторов – подумывающий о депутатстве журналист Илья Азар.
В защиту выступает редакция журнала «Космополитен».
6 День шестой. Начало
Утро. Мэрия Москвы пытается отговорить организаторов марша солидарности. Активисты отказываются от переговоров на условиях властей. Намерение выйти на улицы подтвердили 20 тысяч человек.
День. С видеоблогера Ильи Мэддисона снимают судимость по 282 статье УК РФ за шутку про Коран. Дмитрий Песков сожалеет, что акции протеста могут испортить государственный праздник. «Яндекс. Музыка» составляет плейлист из песен музыкантов, поддержавших Ивана Голунова. Московская мэрия просит повлиять на организаторов марша в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова.
Спикер Федерального Собрания Валентина Матвиенко присоединяется к армии сомневающихся и заявляет, что произошедшее «либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация».
На домах Москвы и Петербурга появляются надписи с упоминанием Голунова. Оппозиционный политик Алексей Навальный выдает сюжет о достатке семьи сотрудника ФСБ, который фигурирует в черновике расследования Ивана Голунова. Журналисты-государственники дискутируют о пересмотре уголовных дел по наркотическиим статьям. Депутаты говорят о поправках в законодательство.
За Ивана Голунова вступается Максим Галкин.
Вечер. На сайте МВД России публикуют заявление министра Владимира Колокольцева: обвинения сняты, дело прекращено; полицейские, которые задерживали отстранены от работы; материалы служебной проверки направлены в Следственный комитет; глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник московского управления по наркотикам генерал-майор Юрий Девятник представлены к увольнению.
Редакция «Медузы» просит не выходить на незаконные митинги, а предлагает выступить за свободу слова и права человека на согласованной властями Москвы акции 16 июня.
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