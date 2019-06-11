СМИ: «Дело Голунова» может ускорить смягчение наказания за хранение наркотиков. Депутаты Госдумы уже готовят законопроект

Депутаты Государственной думы до конца весенней сессии могут внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Как пишет «Дождь» со ссылкой на свои источники, «дело Голунова» может ускорить принятие документа.

Уже 20 июня в парламенте должно пройти заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству. Руководитель группы, единоросс Николай Брыкин рассказал «Дождю», что инициативу по смягчению «наркотических статей» УК уже поддержали все профильные ведомства.

Часть 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере») авторы законопроекта предлагают перевести из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Это, в частности, означает, что наказание будет составлять от 2 до 5 лет лишения свободы вместо нынешних от 3 до 10 лет. Кроме того, по части третьей ст. 228 УК предлагается уменьшить нижний порог наказания с нынешних десяти лет до пяти.

«Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», — подчеркивают авторы законопроекта.

Председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») уточнил, что дело журналиста Ивана Голунова может ускорить принятие законопроекта. Напомним, 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины.





