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12.06.2019 00:44
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Петербургский «Горэлектротранс» рассказал, что за ретро-трамвай нашли в Новосибирске

После новостей о столетнем трамвайном вагоне, обнаруженном в Новосибирске, в петербургском Музее городского электрического транспорта рассказали, чем любопытна находка. Помимо того, что это единственный сохранившийся экземпляр.

О находке стало известно из новосибирских СМИ. Раритетный трамвай случайно обнаружил местный житель: вагон стоит на территории новосибирского электровакуумного завода «Союз» и используется как сарай. Знатоки электротранспорта практически сразу идентифицировали в «домике» на фотографиях модель ПС – «прицепной стальной». Ранее считалось, что таких вагонов не сохранилось.

Двусторонние прицепные вагоны серии ПС начали строить на заводе «Красный Путиловец», ныне известном как Кировский завод, в 1929 году, через два года после начала производства трамваев серии МС («Моторный стальной»), рассказывают в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». До 1931 года ленинградское трамвайное хозяйство получило 335 прицепных трамваев.

Трамвайное движение в Петербурге было запущено в 1907 году, а вот его «бурный расцвет» пришелся как раз на ленинградские МС-ки, отмечают на предприятии. До появления более крупных трамваев серии ЛМ-33 – легендарных «Американок», разработанных в 1933 году, – сравнительно небольшие МС-ки в составах с вагонами ПС перевозили миллионы пассажиров, прослужив петербуржцам более 40 лет. Вместе с «Американками» они стали основным видом транспорта в годы блокады.



В отличие от деревянных вагонов с несущей рамой, которые работали в Петербурге до этого, у МС и ПС несущими были не только рама, но и боковые стенки. Кроме того, стальные вагоны были долговечнее, прочнее и надёжнее.

ПС-ки были легче и чуть короче моторных МС за счёт отсутствия кабин и двигателя. Изначально вместо дверей у них были узорчатые решётки на входе, которые позже сменились ширмовыми дверями. Отопление в таких трамваях отсутствовало. Торможение осуществлялось от электрического солиноидного тормоза, который срабатывал при замедлении головного вагона.

При наличии 24-х посадочных мест в вагоне ПС могли проехать до 100 пассажиров. На линию выходили поезда из трёх и даже четырёх вагонов. Один «Моторный стальной» мог тянуть за собой два прицепных, в поезде из четырёх вагонов моторных уже было два. Управлял составом один вагоновожатый в кабине головного вагона, электропитание всего состава также шло через бугель «главного» трамвая.

В каждом вагоне находился кондуктор, который, помимо сбора платы за проезд, следил за наполняемостью вагона и порядком в салоне. Кроме того, кондукторы помогали вагоновожатым при маневровых работах: на конечных, где не было оборотного кольца, головной трамвай расцеплялся, переезжал на соседний путь, после чего «подхватывал» прицепные вагоны с другой стороны.

«В конце 1960-х годов, когда вагоны серий МС и ПС окончательно были замещены в Ленинграде более современными и вместительными последователями, двухосные трамваи массово передавались в другие города Советского союза. Именно поэтому уникальный «прицепной стальной» и был найден аж в Новосибирске», – отмечают в Горэлектротрансе.

Сейчас в Музее городского электрического транспорта в Петербурге есть несколько модификаций знаменитых трамваев МС и прицепной вагон серии МПС – более крупный и тяжёлый, чем ПС. Всего же в коллекции музея – порядка 30 уникальных ретротрамваев и 6 троллейбусов. Кроме того, в теплое время года по выходным в городе работает музейный маршрут ретротрамвая – пассажиров катает как раз вагон МС начала прошлого века. Оправляется он от Музея городского электрического транспорта в 11:30 и 14:00.

Схема вагона ПС из фондов Музея городского электрического транспорта. Фото предоставлено пресс-службой СПб ГУП «Горэлектротранс»
Схема вагона ПС из фондов Музея городского электрического транспорта. Фото предоставлено пресс-службой СПб ГУП «Горэлектротранс»

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