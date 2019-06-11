Феномен вторника. В Петербурге самые крупные пробки с начала лета

Впервые этим летом загруженность дорог Петербурга, по оценке «Яндекса», достигла 8 баллов – 11 июня примерно к 17:30. Такого не было даже в дни Международного экономического форума, в том числе вечером в пятницу, 7 июня, – тогда город ненадолго взял «семёрку». До сегодняшнего дня в будни вечерний максимум составлял 7 баллов (3, 5, 7 и 10 июня) и 6 баллов (4 и 6 июня).

«Красных» 7 баллов 11 июня загруженность достигла примерно к 16:45 при том, что до 16:30, то есть в дневное время, максимум составил всего 4 балла – на 1 больше, чем вчера, и на 1 меньше, чем обычно. Утром «Яндекс.Пробки» зафиксировали 5 баллов, что соответствует обычному уровню.

За последние три часа «Яндекс» сообщил только о двух пробках:







17:06 – внешняя сторона КАД, от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой. В пробке длиной 9,3 км можно потерять 1 час 23 минуты, что на 26 минут больше обычного.

17:15 – Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, от Финляндского проспекта до Светлановской площади. В пробке длиной 5,1 км можно потерять 1 час 10 минут, что на 25 минут больше обычного.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» объясняют, что у многих короткий день, завтра выходной, и вообще в городе, по их словам, много аварий. Действительно, под вечер в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщения о ДТП участились.