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Бизнес
11.06.2019 18:08
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Петербургский завод Siemens сможет заработать еще 5 млрд рублей на ветряках для итальянской Enel

Около 5 млрд рублей должна составить стоимость 20 турбин для ветроэнергоустановок, которые готов собрать для итальянской Enel до 2024 года петербургский завод «Сименс технологии газовых турбин». Именно Enel стала победителем отбора проектов электростанций на возобновляемых источниках энергии, сообщила 11 июня проводившая конкурс ассоциация участников оптового рынка электроэнергии. 

Петербургский завод «Сименс технологии газовых турбин» еще в прошлом году стал технологическим партнером Enel и начал собирать гондолы для ветропарков общей мощностью 291,25 МВт, которые выиграло на отборах прошлых лет ПАО «Энел Россия». Самые высокотехнологичные элементы конструкции ветряков, гондолы с турбинами по 3,6 МВт, стоят около 3,5 млн евро каждая, подсчитали для «Фонтанки» в «Российской ассоциации ветроиндустрии». 

На отборе 2019 года «Энел Россия» сумела выиграть право ввести в сеть до 2024 года еще 71,25 МВт «зеленой» мощности. Таким образом, петербургский завод сможет собрать ровно 100 гондол с турбинами на общую сумму 350 млн евро, или 25,5 млрд рублей. 

Siemens Gameza, специализирующаяся на ветряках дочерняя компания германского концерна, начала локализацию своего производства под Петербургом с расчетом на рост подобных заказов в будущем. Источник в Siemens говорит, что компания сможет представить первые готовые локализованные, собранные целиком в России гондолы ветряков с турбинами в августе этого года. 



В 2020 году, предположили «Фонтанке» в «Совете рынка», должен состояться новый конкурсный отбор — пока неизвестно, на сколько именно мегаватт «зеленой» энергии. 

Все инвестиции Enel, согласно условиям отбора, будут возмещены по договору поставки мощности с доходностью 12% годовых с потребителей – юрлиц европейской части России. Все свои электростанции «Энел Россия» строит в Южном федеральном округе. 

На отборе проиграл проект госкорпорации «Газпром энергохолдинг», предлагавшей построить ветропарк мощностью 48,75 МВт в Ленобласти


© Фонтанка.Ру

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