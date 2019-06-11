Мечтающие о жизни в Европе иранцы-нелегалы штурмуют границу с Финляндией. Пока безуспешно

На границе активизировались нелегалы, сообщает 11 июня Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Сразу двое иранцев пытались незаметно проникнуть из России в соседнюю Финляндию.

Так, на въезде в погранзону в Выборгском районе Ленобласти 10 июня задержали гражданина Ирана. Шенгенской визы у иностранца, разумеется, не было, зато сотрудники ПУ ФСБ обнаружили у него большое желание во что бы то ни стало попасть в Европу.

Мужчина 1995 года рождения прилетел в Москву из Ирана 26 мая по однократной туристической визе по приглашению от юрлица и уже через несколько дней попал в поле зрения ПУ ФСБ по Карелии. Пристальное внимание силовиков напугало иранца, и он отправился попытать счастья южнее, в Петербург. Ему удалось уговорить таксиста довезти его до границы, но там его ждала неудача.

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил нарушителю штраф и приговорил его к выдворению из РФ.







Такая же судьба по решению Выборгского суда постигла его соотечественника, который был пойман «с признаками подготовки к нарушению государственной границы» в погранзоне 8 июня.

Как подчеркнули в ведомстве, организации и компании, которые дают приглашения иностранцам, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей, если их гость попытался нарушить границу.

Ранее пограничники рассказывали, что число попыток иностранных граждан проникнуть в соседнюю Финляндию резко возросло после того, как сошёл снег. Например, в мае в Выборгском районе были задержаны трое иранцев с картами и плоскогубцами.