Вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из России с начала года вырос вдвое

Центральный банк России отчитался о почти двукратном росте объемов вывода из страны капитала.

Согласно опубликованному 11 июня сообщению регулятора, отток капитала в январе – мае 2019 года вырос в 1,9 раза — до 35,2 млрд по сравнению с 18,9 млрд в 2018 году. Ускорение темпов в ЦБ связывают с растущим объемом покупок зарубежных активов.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», — отметили в Центробанке.

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил 63,3 млрд долларов против 25,1 млрд в 2017-м. В конце мая президент Владимир Путин прокомментировал отток капитала из России. Он заверил, что деньги все-таки возвращаются на родину.





