Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.

В рамках договора организации будет совместно противодействовать мошенничеству в каналах платежей, в том числе по автоматизации процессов мониторинга несанкционированных операций. Банку представят услуги и сервисы для предотвращения, оперативного реагирования и эффективного расследования инцидентов, связанных с финансовым мошенничеством. Кроме того, стороны будут обмениваться данными о новых киберугрозах, способах их выявления и предотвращения инцидентов.

«Банк «Санкт-Петербург» уделяет большое внимание безопасности систем дистанционного обслуживания клиентов. Защита клиентских данных и операций — один из основных приоритетов Банка, — говорит заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. В целях повышения эффективности защиты от мошенников при проведении клиентами платежных операций банк проводит мероприятия по переводу систем фрод-анализа на новую промышленную платформу, которая позволит банку реализовать кросс-канальный анализ данных в эксплуатируемых системах электронных платежей.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.