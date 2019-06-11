В финском Торнио открылся один из крупнейших в Северной Европе терминалов СПГ

Терминал по приёму сжиженного природного газа Tornio Manga открылся 11 июня в городе Торнио на северо-западе Финляндии, у границы со Швецией. Об этом 11 июня сообщает компания Wartsila.

Это самый крупный в Северном регионе СПГ-терминал, его объём – 50 тысяч кубометров. Стоимость проекта составила 100 млн евро.

Топливо будет поставляться, в частности, на сталелитейные заводы Outokumpu в Торнио и SAAB в Раахе, а также промышленные предприятия и шахты. Кроме того, оттуда будет получать топливо новый экологичный ледокол Polaris.

«Решение компании Wartsila для приемного терминала Tornio Manga включает в себя полную разгрузку, хранение, распределение по трубопроводам, регазификацию, погрузку на грузовые автомобили и бункеровку судов. Эффективная логистическая цепочка, созданная вокруг терминала, создает диверсифицированный топливный рынок, приносящий пользу как Северной Финляндии, так и Швеции», — говорится в сообщении.







В компании уверены, что открытие терминала — важная веха в экологическом развитии региона Балтийского моря, особенно для Северной Финляндии и Швеции.

«Tornio Manga – это долгосрочная платформа для экономически эффективного и экологически чистого энергоснабжения в Северной Европе. Бенефициарами являются промышленные и горнодобывающие компании, судоходные и автомобильные логистические компании, а также энергетические и тепловые предприятия в этом регионе», – отметил председатель правления Manga LNG Oy Матти Суурнакки.

W?rtsil? будет обслуживать терминал по договору сроком на 10 лет.

Ещё один СПГ-терминал объёмом 30 тысяч кубометров эстонская энергетическая компания Alexela и финский машиностроительный концерн Wartsila строят в порту Хамина. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2020-м. Стоимость проекта — 95 млн евро.

Первый в Финляндии терминал для хранения сжиженного природного газа был открыт в Пори в сентябре 2016 года. Строительство терминала обошлось в 80 миллионов евро.