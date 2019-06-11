Анатолий Печатников: ВТБ запустит велопрокат в Петербурге в 2020 году

ВТБ впервые официально подтвердил «Фонтанке» запуск «Велобайка» в Петербурге, в который банк планирует инвестировать сотни миллионов рублей. Это может привести к трансформации транспортной инфраструктуры города по московскому сценарию.

Анатолий Печатников//пресс-служба ВТБ

За месяц только банком ВТБ собраны тысячи заявок на Карту петербуржца — с этим продуктом Петербург по функционалу обогнал даже Москву. Одновременно жители Северной столицы активно оформляют кредиты, но, вопреки предупреждениям МВФ и ЦБ, уровень просроченной задолженности клиентов падает. Почему – рассказал «Фонтанке» заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

- На фоне присоединения ВТБ24 к ВТБ заявлялись амбициозные планы роста в рознице. Удалось ли их достигнуть?

– Наши показатели в 2018 году превзошли все ожидания. И по объему, и по размеру рыночной доли, и по финансовому результату. Из 179 млрд рублей прибыли группы в минувшем году розница показала 110. К тому же мы обеспечили сокращение расходов, которое и планировали, принимая решение об объединении ВТБ24 и ВТБ. По итогам 2018 года ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 25% — до 2,8 трлн рублей. Объем привлеченных средств от населения увеличился на 24% и превысил 3,8 трлн рублей Портфель новых зарплатных карт в 2018 году вырос более чем на 10%, до 6,5 млн штук. В этом году мы вновь ставим перед собой амбициозные планы и пока придерживаемся тех прогнозов по росту бизнеса, с которыми начинали этот год.

- Петербург — родной регион для ВТБ, здесь позиции банка были традиционно сильнее, чем по России. Можно ли резко вырасти в таких условиях?







– В Петербурге и Ленобласти у нас 966 тысяч активных клиентов — это почти четверть трудоспособного населения. Но расти удается. За четыре месяца 2019 года выдачи кредитных продуктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли по сравнению с прошлогодним результатом на 34% – до 44,6 млрд рублей.

Выдачи кредитов наличными увеличились на 34% – почти до 23 млрд рублей. Портфель в этом сегменте превысил 93,5 млрд рублей. Показатели продаж ипотеки выросли на 38%. Клиенты оформили 6,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 19,5 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% и превысил 128,1 млрд рублей. При этом портфель привлеченных средств населения с начала года увеличился на 7% и превысил 454,6 млрд рублей. Из них портфель инвестпродуктов составил 64,2 млрд рублей — плюс 31% с начала года.

- Вас устраивает объединенная сеть ВТБ24 и ВТБ — планируете её оптимизировать?

– Сейчас объединенная сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает 96 отделений. До конца года планируем открыть еще четыре новых офиса.

- О рекордах по кредитам отчитываются и ваши конкуренты. А ЦБ и МВФ давно бьют тревогу и грозят кризисом неплатежей. Вы чувствуете его приближение?

– Да, регулятор и международный валютный фонд обеспокоены двузначными темпами роста розничного рынка. Но, поверьте, закредитованность населения не является нашей целью. Мы по своему внутреннему анализу, смотря на доходы наших клиентов и их обязательства по обслуживанию долга, не видим существенной долговой нагрузки.

- ЦБ отчитывался, что россияне до 44% процентов доходов отправляют на выплаты банкам. А сколько отдают клиенты ВТБ?

- Вы знаете, у нас больше 75% выдач проходят именно по нашей клиентской базе. Мы ввели достаточно высокие нормативы для контроля риска, и если заранее явно видим, что у клиента возникнут трудности по выплате кредита, то примем отрицательное решение. Так вот, в настоящее время доля выплат банковских кредитов в доходах наших клиентов – это в среднем 20%. И это вполне приемлемый уровень долговой нагрузки.

- А какой у вас процент заемщиков, которые не платят по долгам?

– Объективный индикатор по рынку — доля просроченной задолженности больше чем 90 дней в соотношении к кредитному портфелю. По ипотеке у нас он в районе 1,3%. Последние десятки месяцев идет тренд на снижение.

- В Петербурге ВТБ уже месяц выдает Карты петербуржца — проездной, идентификатор личности, банковская карта, полис ОМС — все в одном продукте. Насколько это успешный эксперимент?

– Карта очень востребована. С 6 мая по 6 июня мы собрали 10 тысяч заявок с рынка — то есть от людей, которые сами обратились и хотят её получить.

- Карты петербуржца выпускает не только ВТБ, но и другие банки. При этом функционал у них одинаковый. Чем конкурировать за клиента?

– Во-первых, удобством и скоростью получения. Для оформления нужна фотография владельца, а мы сейчас инвестируем в закупку оборудования и выезд специалистов прямо к заказчикам, чтобы оперативно изготавливать карты с минимальными затратами по времени. Мы увеличили скорость выдачи — теперь это неделя, а не две. Во-вторых, раз карта работает на базе платежной системы «МИР», мы добавляем к её функционалу стимулирующие программы уже непосредственно от ВТБ — мили, кешбэки, бонусы, скидки.

- ВТБ уже выпускает Карту москвича. Отличается ли она от того, что придумали в Петербурге?

– Это совершенно другой продукт. Там была задача собрать социальные выплаты, которые граждане получают от правительства Москвы на единой карте, – добавки пенсионерам и выплаты при рождении ребенка, скидки отдельным категориям граждан. Петербург пошёл значительно дальше — появилась оплата проезда, запись к врачу, электронная подпись, полис медицинского страхования. Этого нет ни у кого в России.

- Весь мир сейчас идет в сторону приложений в смартфонах, бесконтактной оплаты. А в Петербурге массово начинают выдавать людям карточки — внедряют морально устаревшую технологию. Почему?

– Есть пример Китая, где лидирующую роль захватили сервисы электронной коммерции – WeChat, Alibaba и другие. Но нужно понимать, что сегодня все торговые точки России оборудованы устройствами, которые могут принимать именно карты, как контактные, так и бесконтактные. Сейчас мы тестируем и находимся на пороге внедрения технологии, когда для оплаты будут использоваться QR-коды, которые могут считываться телефонами, а средства будут идти в обход платежных систем – напрямую между банками.

- И когда она может стать массовой в России?

– Вы знаете, все должно иметь экономический стимул. Да, такая система оплаты позволит нам сэкономить 0,2 – 0,3% от суммы на комиссиях. При объеме наших безналичных розничных расчетов – это существенная сумма. Но не будем забывать, что даже те скромные комиссии, которые мы платим Visa и Mastercard, в той или иной форме в Россию возвращаются. Они разрабатывают новые технологии, сервисы, много денег тратят на маркетинг. Это один из драйверов технического развития.

- Неделю назад «Фонтанка» сообщила, что ВТБ планирует привезти из Москвы в Петербург велопрокат «Велобайк». Официально подтверждаете планы?

– Сегодня в рамках «Велобайка» в Москве пользователям доступно 5,5 тысячи велосипедов и более пятисот станций с парковками. Горожане активно используют велосипед не только для прогулок, но и для деловых переездов из одной точки другую. В этом сезоне мы рассчитываем, что количество велопоездок в столице превысит 5 миллионов. Имея существенный опыт обслуживания и развития велопроката в Москве, мы решили развивать его в других городах. Тем более что ВТБ – петербургская компания.

- Это бизнес-проект?

– Поддержка городского велопроката – важная часть социальной ответственности банка перед горожанами. ВТБ ежегодно инвестирует средства в закупку оборудования. Город в рамках госконтракта на обеспечение жителей услугами велопроката покрывает часть операционных расходов.

- А сколько это будет стоить?

- Мы не готовы раскрыть точную сумму, но сотни миллионов рублей. К началу следующего сезона планируем разместить в Петербурге 500 велосипедов и будем наращивать их число до 2 – 2,5 тысячи в течение нескольких лет. Велосипеды, которые будем использовать в общественном прокате, высокого качества, имеют антивандальную защиту и поэтому стоят достаточно дорого. В целом они хорошо себя показали при эксплуатации в столице и пользуются большой популярностью у пользователей. Поставку велосипедов осуществляет европейская компания. Уверен, что по истечении двух-трех лет «Велобайк» станет неотъемлемой частью инфраструктуры и Петербурга.

- А готова ли инфраструктура Петербурга к такому большому велопрокату?

– В Москве «Велобайк» – это часть транспортной системы. В столице создана единая инфраструктура: четко продумано, где должно быть метро, где должны быть скоростные дороги, а где мы должны пересаживаться на велосипеды – экологичный вид транспорта. Это комплексный подход, и особенно приятно видеть, что такие изменения произошли в городе всего за несколько лет, в том числе и с появлением «Велобайка». Сама столица также много инвестирует в строительство велодорожек, специальных светофоров, парковок для частных велосипедов. И в Петербурге тоже нужна будет совместная работа города и нас как инвестора.

- Вы будете не только инвестором, но и оператором сети?

– Модель достаточно простая. Операционную деятельность будет осуществлять компания, через которую банк будет финансировать закупку оборудования. Это велосипеды, станции, программное обеспечение, создание и поддержка колл-центра. Именно эта компания будет получать выручку от аренды и нести расходы на ремонт и хранение велосипедов. А мы вместе с городом будем обеспечивать, чтобы затраты окупались.

- Каким образом?

– Данный вопрос пока обсуждается. Городу необходимо проработать документацию и провести публичный конкурс по выбору компании – оператора общественного велопроката. Со своей стороны мы будем участвовать в рабочей группе с правительством Петербурга и всячески помогать в решении всех возникающих вопросов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»