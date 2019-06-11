Петербурженки Туктамышева и Самодурова стали кандидатами в сборную России по фигурному катанию

Конкурс на самую креативную ЗОЖ - фотографию стал частью культурно-спортивного фестиваля ЗСД в Петербурге. Фестиваль прошёл в первый день лета и, по информации организаторов, собрал рекордное число участников и гостей - более 8 тысяч.