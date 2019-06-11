Петербурженки Туктамышева и Самодурова стали кандидатами в сборную России по фигурному катанию
Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20. В основной состав и резерв вошли 15 представителей Санкт-Петербурга и 28 из Москвы.
Полностью список выглядит так:
Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Щербакова (все — Москва), Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева (обе — Санкт-Петербург);
Резерв: Анастасия Губанова (Москва), Станислава Константинова (Санкт-Петербург);
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин (все — Санкт-Петербург), Роман Савосин, Александр Самарин (оба — Москва);
Резерв: Сергей Воронов (Москва), Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов (все – Санкт-Петербург);
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов (все — Санкт-Петербург), Наталья Забияко – Александр Энберт (Сочи), Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Москва), Евгения Тарасова (Казань) – Владимир Морозов (Москва);
Резерв: Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов (Москва);
Танцы на льду: Софья Евдокимова – Егор Базин (Тольятти), Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин (все — Москва);
Резерв: Аннабель Морозова – Андрей Багин (Пермь), Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (все — Москва).