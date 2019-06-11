«Киевский патриарх» Филарет объявил, что не принимает томос

Так называемый глава «Киевского патриархата», боровшийся за независимость Украинской церкви от РПЦ, заявил, что не принимает томос, дарованный стране Константинополем. Филарет (Денисенко) объявил о созыве нового собора.

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали, – приводит слова неканонического «патриарха» «Громадское ТВ» 11 июня. – Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую».

Филарет (Денисенко) заявил, что 20 июня на Украине состоится новый православный собор, который официально отмежуется от «исторического» собора в 2018 году, где было провозглашено создание «независимой» от Москвы церковной структуры.

Напомним, что, будучи идеологом раскола, Филарет (Денисенко) не возглавил новую православную церковь Украины — ее главой стал «митрополит» Епифаний Думенко. Филарет же получил знание «почетного патриарха ПЦУ». При этом фактически новая религиозная структура не получила желаемой независимости: важные шаги она должна была согласовывать с Константинопольским патриархом Варфоломеем, даровавшим Киеву томос.







Ни Русская православная церковь, ни Украинская, ни большинство других поместных церквей мира новую церковь в Киеве не признали, считая ее политическим проектом бывшей администрации президента Украины.