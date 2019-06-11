Пушкинский район: жить на высоте

Вопреки расхожему мнению, чтобы жить в окружении природы, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц по утрам, вовсе не обязательно переезжать за город. В Петербурге есть районы, сохранившие природную красоту и благополучную экологию.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выбирая новую квартиру, мы стараемся учесть всё. Но когда речь заходит о свежем воздухе и зелени вокруг, разводим руками: «Где же в Петербурге найти такие места!». Стоит немного отъехать от шумного мегаполиса в сторону Пушкина – и перед нами совершенно иная картина. Территории, которые еще несколько лет назад пустовали, сегодня стали полноправными городскими кварталами. Здесь, в окружении красивых ландшафтов, по соседству с великолепными парками и дворцами расположились малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» от компании «Терминал-Ресурс».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Над уровнем моря

Пушкинский район – район необычный, об этом позаботилась сама природа. Судите сами: большая часть территории Петербурга расположена на высотах, не превышающих два-три метра над уровнем моря. При этом город находится довольно близко к так называемому главному арктическому фронту, где встречаются теплый воздух средних широт и холодный воздух высоких. В результате образуются циклоны, путь которых лежит как раз через Северную столицу. Из-за частой облачности количество солнечных дней в Петербурге невелико. Отсюда и влажность с сыростью – влага просто не успевает испаряться из-за нехватки солнечного тепла.

В свою очередь, город Пушкин и его окрестности расположены на возвышенности, поднимающейся на 150-160 метров над уровнем моря. Территория протяжённых Пулковских высот, где строятся «Образцовые кварталы», находится чуть ниже – на высоте 65-70 метров над уровнем моря. Этой высоты хватает, чтобы циклоны сюда попадали реже. Положительно отражается на климате, обилие зелёных насаждений дворцово-парковых ансамблей и природных заповедников, а роза ветров на территории района обеспечивает свежий, чистый воздух.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Популярное направление

Благодаря ландшафту и объектам культуры Пушкинский район пользуется популярностью у туристов и петербуржцев, как «город выходного дня». Многие уставшие от мегаполиса жители других районов переезжают в направлении Пушкина, когда выбирают для своей семьи более размеренную, спокойную жизнь. В историческом центре города преобладает малоэтажная (3-4 этажа) каменная застройка, основная часть которой – дома, построенные в дореволюционное время.

Зелень вокруг

Для тех, кто определился с районом и желанием жить в комфортных новых малоэтажках, хороший выбор предлагает пушкинская компания «Терминал-Ресурс», ведущая масштабное строительство «На Царскосельских холмах». Застройщик производит благоустройство территории и сдаёт дома с уютными дворами, озеленёнными кустарниками и деревьями. Небольшие растения для благоустройства своих объектов выращивается в собственном питомнике, а крупномеры – березы, ели, сосны, клены, – закупается у постоянных поставщиков. Выбор растений для посадки на территории жилых комплексов не случаен. До основания Пушкина эта территория была покрыта хвойными лесами – сосновыми и еловыми, с примесью широколиственных пород.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особое внимание развитию Пушкинского района уделяют местные власти. Совместно с ними для удобства жителей новых кварталов разрабатывается социальная и транспортная инфраструктура. Вдоль шоссе разбивают красивые клумбы, обустраивают цветники. Речку Славянку, которая питает пруды дворцово-парковых комплексов, чистят вручную, чтобы не нарушать сложившийся ландшафт.

Доступно и близко

Местоположение жилых комплексов позволяет жителям наслаждаться атмосферой пригорода и свободно пользоваться городской инфраструктурой. Всего в пяти километрах – Пушкин, до ближайших станций метро «Московская» и «Купчино» – 15-20 минут езды по многополосным магистралям, а по кольцевой без проблем можно добраться до любого района Петербурга.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya