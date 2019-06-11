Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +20
$ 64.52р
73.04р
20:26 12.06.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
12.06.2019 18:00
Печать

Пушкинский район: жить на высоте

Вопреки расхожему мнению, чтобы жить в окружении природы, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц по утрам, вовсе не обязательно переезжать за город. В Петербурге есть районы, сохранившие природную красоту и благополучную экологию.

Пушкинский район: жить на высоте

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Выбирая новую квартиру, мы стараемся учесть всё. Но когда речь заходит о свежем воздухе и зелени вокруг, разводим руками: «Где же в Петербурге найти такие места!». Стоит немного отъехать от шумного мегаполиса в сторону Пушкина – и перед нами совершенно иная картина. Территории, которые еще несколько лет назад пустовали, сегодня стали полноправными городскими кварталами. Здесь, в окружении красивых ландшафтов, по соседству с великолепными парками и дворцами расположились малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» от компании «Терминал-Ресурс».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Над уровнем моря

Пушкинский район – район необычный, об этом позаботилась сама природа. Судите сами: большая часть территории Петербурга расположена на высотах, не превышающих два-три метра над уровнем моря. При этом город находится довольно близко к так называемому главному арктическому фронту, где встречаются теплый воздух средних широт и холодный воздух высоких. В результате образуются циклоны, путь которых лежит как раз через Северную столицу. Из-за частой облачности количество солнечных дней в Петербурге невелико. Отсюда и влажность с сыростью – влага просто не успевает испаряться из-за нехватки солнечного тепла.

В свою очередь, город Пушкин и его окрестности расположены на возвышенности, поднимающейся на 150-160 метров над уровнем моря. Территория протяжённых Пулковских высот, где строятся «Образцовые кварталы», находится чуть ниже – на высоте 65-70 метров над уровнем моря. Этой высоты хватает, чтобы циклоны сюда попадали реже. Положительно отражается на климате, обилие зелёных насаждений дворцово-парковых ансамблей и природных заповедников, а роза ветров на территории района обеспечивает свежий, чистый воздух.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Популярное направление

Благодаря ландшафту и объектам культуры Пушкинский район пользуется популярностью у туристов и петербуржцев, как «город выходного дня». Многие уставшие от мегаполиса жители других районов переезжают в направлении Пушкина, когда выбирают для своей семьи более размеренную, спокойную жизнь. В историческом центре города преобладает малоэтажная (3-4 этажа) каменная застройка, основная часть которой – дома, построенные в дореволюционное время.

Зелень вокруг

Для тех, кто определился с районом и желанием жить в комфортных новых малоэтажках, хороший выбор предлагает пушкинская компания «Терминал-Ресурс», ведущая масштабное строительство «На Царскосельских холмах». Застройщик производит благоустройство территории и сдаёт дома с уютными дворами, озеленёнными кустарниками и деревьями. Небольшие растения для благоустройства своих объектов выращивается в собственном питомнике, а крупномеры – березы, ели, сосны, клены, – закупается у постоянных поставщиков. Выбор растений для посадки на территории жилых комплексов не случаен. До основания Пушкина эта территория была покрыта хвойными лесами – сосновыми и еловыми, с примесью широколиственных пород.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особое внимание развитию Пушкинского района уделяют местные власти. Совместно с ними для удобства жителей новых кварталов разрабатывается социальная и транспортная инфраструктура. Вдоль шоссе разбивают красивые клумбы, обустраивают цветники. Речку Славянку, которая питает пруды дворцово-парковых комплексов, чистят вручную, чтобы не нарушать сложившийся ландшафт.

Доступно и близко

Местоположение жилых комплексов позволяет жителям наслаждаться атмосферой пригорода и свободно пользоваться городской инфраструктурой. Всего в пяти километрах – Пушкин, до ближайших станций метро «Московская» и «Купчино» – 15-20 минут езды по многополосным магистралям, а по кольцевой без проблем можно добраться до любого района Петербурга.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 17:41

Банк «Санкт-Петербург» усиливает кибербезопасность

На Петербургском международном экономическом форуме компания BI.ZONE и ПАО «Банк Санкт-Петербург» заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области кибербезопасности.
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.
pixabay.com
11.06.2019 15:26

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».
БФА-Девелопмент
11.06.2019 14:31

Выбираем отделку от застройщика

В условиях конкуренции и ограниченной платёжеспособности покупателей хорошая отделка становится дополнительным товарным преимуществом.
«Аквилон Инвест»
11.06.2019 12:53

Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», с конца весны мы видим оживление, сравнимое с предновогодним периодом: покупатели стремятся успеть до 1 июля, продавцы отвечают им акциями на любой манер.
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».