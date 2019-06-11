Кувырок на камеру. Кроссовер подставился под удар грузовика в Красном Селе

Серьёзная авария с перевёртышем в Красном Селе 11 июня попала на камеру видеонаблюдения. Есть раненый.

«Очень уж отчаянно поехал водитель автомашины «Митсубиши Аутлендер» через перекресток ул. Свободы и ул. Лермонтова. Пренебрегая знаком «Уступи дорогу», водитель подставил свою машину под удар грузовику, отчего машина опрокинулась. Пострадал один человек, с сотрясением отправлен в больницу», – пишут в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».







«До колонки чутка не долетел, так бы фонтан был», – отмечают в комментариях.

Напомним, за последние пару суток в Санкт-Петербурге и области произошло несколько ДТП с перевёртышами, несколько человек пострадали.