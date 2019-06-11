Активные боты из Ленобласти и другие аномалии. Group-IB раскрыла картину накруток на шоу «Голос.Дети»

Расследование Group-IB выявило накрутку голосов в пользу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети». В финале за Микеллу Абрамову отдавали по 300 голосов в секунду, скорость голосования за её соперников была почти втрое ниже.

Как следует из итогового отчёта, опубликованного на сайте компании по борьбе с киберпреступлениями 11 июня, общее число накруток за участника 07 (под таким номером выступала Абрамова) достигло 41 тысячи голосов. Они проводились с двух групп номеров через IVR-звонки и по СМС.

Так, в первую группу вошли 9 484 номера – 146 баз по 360 в каждом. Внутри каждого списка номера идут подряд и все принадлежат Башкортостану. Вторую группу, использовавшую СМС, выдала Ленинградская область: в текст сообщения по ошибке злоумышленников попала техническая информация.

Странности обнаружились и в плотности голосов, поступающих за одного выступающего. Так, в финале участник 07 получал по 300 голосов в секунду, когда на соперников приходилось примерно по 110. В суперфинале Абрамову поддерживали чуть менее активно. За неё в секунду поступало 270 голосов, за участника 06 отдавали по 170, третий конкурсант получал меньше ста.







Бомбардировка голосами за дочь Алсу активизировалась с началом её выступления. В среднем за неё с одного телефона голосовали около восьми раз, а за других участников – 1,5 раза.

Список активных регионов традиционно возглавила Москва, зато Петербург со второго места вытеснил Башкортостан. При этом почти все голоса из Башкирии, а также из Курска и Ульяновской области шли за Микеллу Абрамову.