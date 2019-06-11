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«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Setl City

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.

«Фестиваль друзей» стартует в 11-00 и завершится в 16-00. На центральной поляне парка развернется сцена, где пройдет развлекательное шоу. Любителей спорта ждут велосипеды, мастер-классы по скандинавской ходьбе, бегу, футболу и баскетболу. Для детей на празднике предусмотрена веселая программа с аниматором и конкурсами. Посетителям с питомцами тоже будут рады: для них организуют интерактив «Собака — друг человека», на котором кинологи помогут разучить новую команду. В парке также будет работать книжная ярмарка и цветочный маркет.

Для желающих поближе познакомиться с ЖК «Солнечный город» проведут индивидуальные экскурсии по кварталу с посещением шоу-рума, где представлены образцы квартир с чистовой отделкой. Кроме того, только в день праздника гости смогут получить персональную скидку на квартиру в любом объекте комфорт-класса от компании Setl Group. «Фестиваль друзей» — это не только веселье, развлечения и подарки, но и уникальная возможность выбрать свой будущий дом и приобрести жилье по привлекательной цене.

Для удобства гостей «Петербургская Недвижимость» организует бесплатный трансфер до «Солнечного города». Автобусы будут курсировать от центрального офиса компании на Московском проспекте, 212 каждые полчаса: первый отправится в 10-30, последний — в 15-00.

Setl Group реализует ЖК «Солнечный город» в зеленом и экологичном Красносельском районе. Квартал располагается на Петергофском шоссе, в окружении четырех городских парков. До станции метро «Проспект Ветеранов» — 15 минут езды. В ЖК «Солнечный город» предусмотрено все, что нужно для комфортной жизни: уже работают школы, детские сады, магазины, кафе и аптеки, а также строится собственный торговый комплекс с гипермаркетом и фитнес-центром. Парк отдыха площадью 5 га, который открылся в октябре, — особая гордость квартала.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Солнечный город» и всех объектов Setl Group.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 

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Setl City
11.06.2019 16:22

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