В Пулково изъяли крупную партию подделок под «Виагру»

Более 5 тысяч таблеток для повышения потенции задержали на Пулковской таможне в Петербурге. Препараты похожи на те, что постоянно на слуху, но вряд ли эффективны.

Как сообщили 11 июня в Северо-Западном таможенном управлении, индийские таблетки прибыли из Сингапура в 14 посылках.

«Выявленные блистеры содержали свыше 5,5 тысячи таблеток белого, желтого и голубого цветов товарных наименований «Tadadel», «Delgra» и «Lovevitra», похожих на лекарственные препараты «Виагра» и «Сиалис». Каплевидная и ромбовидная формы этих таблеток, цвета и объем имеют визуальное сходство с зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компаниям «Эли Лилли энд Компани» и «Пфайзер Продактс Инк.», – отметили в пресс-службе.

Правообладатели подтвердили, что препараты — подделка.







«Эти лекарственные препараты с сомнительным по дозировке и качеству составом в лучшем случае не имеют никакой лечебной ценности, а в худшем – могут оказаться опасными для здоровья», – заявила начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Маргарита Вернигорова.

На таможне отметили, что повышающие мужскую потенцию препараты, имеющие такой же состав, как «Виагра», – в лидерах контрафактов, поставляемых через интернет-заказы.