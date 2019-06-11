В Петербурге стало тремя генералами больше. Путин поднял следователя, транспортного полицейского и ректора
По информации «Фонтанки», 11 июня президент России подписал указ № 258 о присвоении званий ряду сотрудников силовых ведомств. Среди них трое петербуржцев. Это заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Кокошин, начальник Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу Евгений Стасишин и начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников. Все были полковниками, а стали генерал-майорами.