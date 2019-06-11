В Петербурге стало тремя генералами больше. Путин поднял следователя, транспортного полицейского и ректора

Госдума рассматривает поправки, согласно которым средства материнского капитала можно будет использовать при открытии эскроу-счёта. Как отмечают эксперты ГК «ПСК», это расширяет возможности покупателей: теперь деньги можно будет не только направлять на ипотеку, но и положить на счёт.