Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +16
$ 64.52р
73.04р
17:16 11.06.2019
Расширенный поиск

Власть
11.06.2019 16:19
Печать

Генерал Плугин вызвал полковников из Бирюлево: первого – на Невский, второго – на роль камикадзе

В полицейском главке представлены два новых начальника районных управлений. Оба переведены из Москвы, вслед за Романом Плугиным. Оба прошли через самые проблемные районы столицы. Только одному достался в Петербурге статусный Центральный, а другому гиблый Всеволожский.

Генерал Плугин вызвал полковников из Бирюлево: первого – на Невский, второго – на роль камикадзе

Анатолий Иоган и Дмитрий Веселов//пресс-служба УВД по ЮАО/фото Александра Нестерова/УМВД по городу Москве

По информации «Фонтанки», 11 июня новым начальником УМВД Центрального района Петербурге назначен 40-летний полковник полиции Дмитрий Веселов, до прихода на эту должность возглавлявший с 2013 года отдел полиции по Даниловскому району Москвы. 

«Фонтанка» нашла описание тех мест, данное в 2015 году самим Веселовым в интервью под заголовком "Даниловский рубеж": "По площади он один из крупнейших, занимает более 1000 га. Но дело даже не в размерах. У нас очень сложное территориально-административное расположение. Мы граничим с двумя округами – Центральным и Юго-Восточным. По сути, район транзитный. Здесь сливаются транспортные и миграционные потоки. Кроме постоянного населения – 92 тысячи человек, в районе зарегистрировано около 20 тысяч мигрантов».  

По данным «Фонтанки», начальник ГУ МВД Роман Плугин поставил на Центральный район Северной столицы Веселова в связи с понятной значимостью территории. Ясно, что большая часть туристического потока проходит через Невский, а любое серьезное преступление в центре города воспринимается с большим резонансом, чем, например, в новостройках. К тому же не секрет, что большинство важных петербуржцев проживает как раз в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и, не будем забывать, во Всеволожском районах.  

В этом месте новость делает поворот, так как 11 июня новым начальником областного Всеволожского управления также назначен 39-летний столичный полковник – Анатолий Иоган. Он с 2018 года возглавлял отдел МВД по Бирюлево Восточное. Кстати, Дмитрий Веселов также работал в этом подразделении.  



Как выяснила «Фонтанка», как раз на позицию главы УМВД по Всеволожскому было трудно найти в полицейском главке смельчаков. Некоторые сотрудники, рассуждая о карьерном росте, говорили, что лучше написать рапорт на увольнение. Такое отношение сложилось из-за аномально растущих новостроек и катастрофической нехватки личного состава. Так, один из наших собеседников, узнав о новых назначениях, заявил: «Этот Иоган – камикадзе. Доброго пути».   

Напомним, что ранее по собственному желанию покинули ряды начальник УМВД по Центральному району Петербурга, полковник Вячеслав Миронкин и начальник УМВД по Всеволожскому району Ленобласти, полковник Сухариков. 

Как уже писала "Фонтанка", ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представлены новые руководители Управлений экономической и собственной безопасности - тоже из Москвы. Учитывая, что фактически начальником петербургской полиции является столичный полковник Баранов, сегодня генерал Плугин уже контролирует и ситуацию, и территорию.

«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
11.06.2019 16:22

«Петербургская Недвижимость» приглашает на праздник «Фестиваль друзей» в парк «Солнечного города»

Компания предлагает петербуржцам присоединиться к красочному мероприятию, которое пройдет в субботу 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Гостей ждет развлекательная программа с мастер-классами и скидки на квартиры.
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
11.06.2019 16:20

Интернет-магазины Петербурга стали отправлять больше посылок

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.06.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.
ГК «КВС»
11.06.2019 15:56

Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
11.06.2019 15:46

«Жили-Были» - для сказочной жизни

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.
pixabay.com
11.06.2019 15:26

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».
БФА-Девелопмент
11.06.2019 14:31

Выбираем отделку от застройщика

В условиях конкуренции и ограниченной платёжеспособности покупателей хорошая отделка становится дополнительным товарным преимуществом.
«Аквилон Инвест»
11.06.2019 12:53

Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», с конца весны мы видим оживление, сравнимое с предновогодним периодом: покупатели стремятся успеть до 1 июля, продавцы отвечают им акциями на любой манер.
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
10.06.2019 18:21

ГК «Лидер Групп» вошла в топ-3 девелоперов, работающих в Ленинградской области

«Лидер Групп» поднялась на вторую строчку рейтинга строительных компаний, регулярно составляемого Единым реестром застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области.
Setl City
10.06.2019 17:52

ЖК «Невские паруса»: сдача — в этом году, квартиры — от 3 млн рублей

«Петербургская Недвижимость» предлагает приобрести на специальных условиях квартиры в двух последних домах проекта комфорт-класса «Невские паруса».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
10.06.2019 17:42

Группа «Эталон» приняла активное участие в ПМЭФ-2019

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, традиционно приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
предоставлено компанией ARKAN
10.06.2019 17:14

Автомобиль Subaru спасен от угона

Сегодня ночью угонщики попытались завладеть автомобилем Subaru Impreza, припаркованным на Витебском проспекте.