Генерал Плугин вызвал полковников из Бирюлево: первого – на Невский, второго – на роль камикадзе

В полицейском главке представлены два новых начальника районных управлений. Оба переведены из Москвы, вслед за Романом Плугиным. Оба прошли через самые проблемные районы столицы. Только одному достался в Петербурге статусный Центральный, а другому гиблый Всеволожский.

Анатолий Иоган и Дмитрий Веселов//пресс-служба УВД по ЮАО/фото Александра Нестерова/УМВД по городу Москве

По информации «Фонтанки», 11 июня новым начальником УМВД Центрального района Петербурге назначен 40-летний полковник полиции Дмитрий Веселов, до прихода на эту должность возглавлявший с 2013 года отдел полиции по Даниловскому району Москвы.

«Фонтанка» нашла описание тех мест, данное в 2015 году самим Веселовым в интервью под заголовком "Даниловский рубеж": "По площади он один из крупнейших, занимает более 1000 га. Но дело даже не в размерах. У нас очень сложное территориально-административное расположение. Мы граничим с двумя округами – Центральным и Юго-Восточным. По сути, район транзитный. Здесь сливаются транспортные и миграционные потоки. Кроме постоянного населения – 92 тысячи человек, в районе зарегистрировано около 20 тысяч мигрантов».

По данным «Фонтанки», начальник ГУ МВД Роман Плугин поставил на Центральный район Северной столицы Веселова в связи с понятной значимостью территории. Ясно, что большая часть туристического потока проходит через Невский, а любое серьезное преступление в центре города воспринимается с большим резонансом, чем, например, в новостройках. К тому же не секрет, что большинство важных петербуржцев проживает как раз в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и, не будем забывать, во Всеволожском районах.

В этом месте новость делает поворот, так как 11 июня новым начальником областного Всеволожского управления также назначен 39-летний столичный полковник – Анатолий Иоган. Он с 2018 года возглавлял отдел МВД по Бирюлево Восточное. Кстати, Дмитрий Веселов также работал в этом подразделении.







Как выяснила «Фонтанка», как раз на позицию главы УМВД по Всеволожскому было трудно найти в полицейском главке смельчаков. Некоторые сотрудники, рассуждая о карьерном росте, говорили, что лучше написать рапорт на увольнение. Такое отношение сложилось из-за аномально растущих новостроек и катастрофической нехватки личного состава. Так, один из наших собеседников, узнав о новых назначениях, заявил: «Этот Иоган – камикадзе. Доброго пути».

Напомним, что ранее по собственному желанию покинули ряды начальник УМВД по Центральному району Петербурга, полковник Вячеслав Миронкин и начальник УМВД по Всеволожскому району Ленобласти, полковник Сухариков.

Как уже писала "Фонтанка", ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представлены новые руководители Управлений экономической и собственной безопасности - тоже из Москвы. Учитывая, что фактически начальником петербургской полиции является столичный полковник Баранов, сегодня генерал Плугин уже контролирует и ситуацию, и территорию.

«Фонтанка.ру»