Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финпрестиж 2018» в Калининграде

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

4 июня министр финансов Калининградской области Виктор Порембский вручил директору филиала «Европейский» Дмитрию Данилову диплом «За лучшее клиентское обслуживание физических лиц» и статуэтку премии.

Это уже вторая подряд победа калининградского подразделения банка в конкурсе «Финпрестиж 2018»: в прошлом году банк победил в номинации «Самая удобная банковская карта».

Победители премии определялись в три этапа. Первый – народное голосование на сайте финпрестиж.рф, по итогам которого сформировался «шорт-лист». На втором этапе в эти организации отправились «тайные покупатели», с целью на личном опыте проверить декларируемый уровень сервиса. Точку в определении победителей поставили члены экспертного совета, в состав которого вошли представители Министерства финансов, Контрольно-счетной палаты, Проекта Минфина России по финансовой грамотности, Балтийского Федерального Университета им. И. Канта, а также Калининградского Государственного Технического Университета.

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