Зеленский снял больше половины губернаторов за день. Он хочет уволить всех

Владимир Зеленский снял со своих постов 15 руководителей областных государственных администраций. Эту информацию 11 июня журналистам подтвердил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», – цитирует Рябошапку издание «Страна.ua».

Под удар попали руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Что касается Одесской области, то там был отстранен от занимаемой должности исполняющий обязанности председателя, так как глава был уволен еще в начале апреля.

Согласно Конституции Украины, республика состоит из 27 регионов. 24 председателя областных государственных администраций возглавляют области. Их назначает глава государства.

Напомним, что 5 июня 2019 года кабинет министров Украины подготовил специальное представление об увольнении 13 председателей так называемых областных государственных администраций. В июне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объявила, что президент намерен уволить всех руководителей регионов.





