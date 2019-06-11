400 килограммов наркотиков на 4,5 млрд рублей. В порту Петербурга нашли контейнер из Эквадора с начинкой

Таможенники обнаружили 400 килограммов наркотического вещества в виде белого порошка в порту Петербурга. Об этом 11 июня сообщает Федеральная таможенная служба.

Находка была сделана в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. Изъятые наркотики оценили в 4,5 млрд рублей. Выявить канал контрабанды удалось сотрудникам отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Главным управлением МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с <...> (наркотическим веществом в виде белого порошка — прим. ред.)», – говорится в релизе ФТС.

Сейчас таможенники и сотрудники МВД устанавливают лиц, причастных к каналу контрабанды наркотиков.





