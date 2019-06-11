Современный детский сад в микрорайоне «Ясно.Янино»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» начала строительные работы по возведению трехэтажного детского сада в микрорайоне «Ясно.Янино».

Сад будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: отапливаемые помещения круглогодичного использования, производственные помещения, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, спальни для мальчиков и девочек, прачечная и гладильная, обеденный зал, музыкальный и спортивный залы, игровая комната, душевые, медицинский кабинет. Также на территории сада будет обустроена современная детская площадка.

Детский сад на 200 мест предназначен для детей раннего возраста и дошкольных групп от одного года до семи лет. Для воспитанников предусматривается: присмотр, питание, уход и оздоровление, культурно-массовое обслуживание, обеспечение всестороннего развития ребенка, медицинское обслуживание. Проект детского сада реализуется в рамках государственной программы «Стимул». В микрорайоне «Ясно.Янино» запланировано возведение еще двух детских садов и школы.

Микрорайон «Ясно.Янино» – масштабный проект ГК «КВС» по комплексному освоению территории. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, которая является гордостью компании «КВС». Благодаря качественной отделке от застройщика останется только перевезти вещи и расставить их по местам. Есть пул квартир со встроенными кухнями. Узнать больше информации о жилом комплексе, планировках, а также подобрать квартиру можно по телефонам Отдела продаж ГК «КВС»: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)