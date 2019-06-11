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Происшествия
11.06.2019 15:55
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Кавторанг хотел проникнуть к кормушке при помощи свиней, но оказался за решеткой

Бывший военнослужащий осужден за мошенничество в особо крупном размере в Петербурге. В деле оказались замешаны фирмы-однодневки, свиньи и государственные миллионы. 

Как сообщили «Фонтанке» 11 июня в Военном следственном управлении по Западному военному округу, на скамье подсудимых оказался бывший  инженер-механик войсковой части 59833 Михаил Пономарев. Как было доказано, он  уговорил родственницу открыть фирму и выдать ему доверенность на представление ее интересов в государственных органах. В 2014 и в 2015 годах офицер представил в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти документы, в которых говорилось: фирма купила и установила в двух компаниях оборудование для откорма свиней. На этом основании офицер-коммерсант получил две субсидии свыше чем на 10,9 млн рублей.  

«В действительности никакое оборудование не приобреталось и не устанавливалось, а полученные денежные средства были перечислены на счета различных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, и в последующем обналичены», – отметило следствие. 

Суд отправил Пономарева на 3,5 года в колонию и лишил его звания капитана второго ранга. Также военный должен вернуть в бюджет почти 11 млн. 

 



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