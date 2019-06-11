«Жили-Были» - для сказочной жизни

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» возвела уже 11 этажей жилого комплекса «Жили-Были» с собственным фитнес-центром и бассейном, что позволит заниматься спортом в любое удобное время. Всего в доме будет 24 этажа с отдельными кладовыми помещениями.

«Жили-Были» имеет удачное местоположение. Недалеко от комплекса есть выезд на Кольцевую автодорогу и ЗСД. Близость станции метро «Парнас» позволит добраться в любую точку города быстро и удобно. Также комплекс имеет хорошее сообщение с пригородами Санкт-Петербурга, где можно летом загорать и купаться в чистых озерах, а зимой наслаждаться прогулками на свежем воздухе, катанием на лыжах или сноуборде.

В районе, где возводится «Жили-Были», уже построена вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Работают современные детские сады и школы, торговые центры и магазины шаговой доступности.

Хорошим дополнением является близость комплекса с Шуваловским парком, часть окон квартир имеет видовые характеристики на этот чудесный лес. Внутри дворовая территория будет украшена запоминающимся ландшафтным дизайном в стилистике всего проекта.

Специалисты отдела продаж ГК «КВС» помогут подобрать квартиру в ЖК «Жили-Были», определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)