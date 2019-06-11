На КАД закроют две полосы между Колтушским и Мурманским шоссе

На кольцевой автодороге Петербурга на несколько дней сузят участок внутреннего кольца между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Там будут устранять колейность проезжей части.

Как сообщает 11 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12 по 16 июня на участке с 48-го по 50-й километр внутреннего кольца КАД будет перекрыто движение по третьей и четвертой полосам. На первой и второй полосах в этот период скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на четвертой полосе. Работы будут идти круглосуточно. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг».

Для ликвидации колейности с сегодняшнего дня, 11 июня, также закрыта одна полоса на участке внешнего кольца между Таллинским и Московским шоссе. Работы там продлятся до 22 июня.





