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11.06.2019 15:26
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Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

Апарт-комплекс Start от ПСК получил первую аккредитацию банка-партнера

pixabay.com

Апарт-комплекс Start, который ГК «ПСК» возводит на проспекте Энгельса, получил первую аккредитацию «Абсолют Банка».

Финансовая организация уже сотрудничает с ПСК в рамках пяти проектов в жилой и коммерческой недвижимости, а также входит в топ-30 банков РФ по рейтингу общественного доверия, составляемого порталом «Банки.ру».  

Для покупателей апартаментов у «Абсолют Банка» существуют особые условия. 

«Абсолют Банк» стал первым партнёром нового проекта. Надёжность каждого объекта ГК «ПСК» подтверждается в среднем семью финансовыми организациями из числа ведущих. В ближайший месяц перечень банков-партнёров Start пополнится, расширив тем самым возможности для покупателей апартаментов. 

Start – масштабный проект ПСК: три 20-этажных секции на 3 244 апартамента. Всё необходимое для жизни есть рядом с комплексом: банки, аптеки, магазины, клиники.

Дополнительно в самом комплексе появятся коворкинг, супермаркет, салон красоты, фитнес-клуб с бассейном, кафе. Ближайшая станция метро – «Парнас», до неё всего 700 метров. 

Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года. Сейчас на строительной площадке ведутся работы нулевого цикла. Комплекс возводится по 214-ФЗ. Все апартаменты в Start будут сданы с отделкой. 

Подобрать подходящий вариант помогут менеджеры по телефону: (812) 640-38-38. Вы также можете задать вопросы в формате личной консультации — в центральном офисе ГК «ПСК» по адресу: наб. реки Карповки д. 16, к.2 или в офисе продаж на объекте по адресу: ТЦ «Парнас» на 4-м Верхнем переулке, 19.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

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