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Власть
11.06.2019 15:32
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До миллиона рублей штрафа за пользование иностранным спутниковым Интернетом. Минцифра предлагает новые ограничения

Министерство цифрового развития России опубликовало проект федерального закона о денежных штрафах для граждан РФ и юридических лиц за использование спутниковых систем связи, «находящихся под юрисдикцией иностранных государств».

«От 10 до 30 тысяч рублей на должностных лиц; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 70 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», – гласит законопроект, размещённый 11 июня на сайте нормативных правовых актов. 

В ведомстве Константина Носкова предлагают привлекать к такой административной ответственности в том числе за использование иностранных спутниковых систем без «формирования российского сегмента такой системы и обеспечения управления этим сегментом с территории РФ».

В ноябре 2018 года группа сенаторов, среди которых есть Андрей Клишас, представила законопроект, который запрещает ввоз в Россию оборудования для подвижной и фиксированной спутниковой связи и абонентских наземных станций компаниям, которые не имеют «лицензии на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи».



В 2019 году Россия приступила к реализации совместного с британской OneWeb проекта создания орбитальной группировки спутников для доступа в Интернет из любой точки земли. Первый успешный пуск состоялся в конце февраля. В 2018-м ФСБ выражала сомнения в целесообразности проекта из-за невозможности гарантировать соблюдение требований госбезопасности, однако Роскосмос нашёл взаимопонимание с иностранцами в этих вопросах.

В апреле стало известно, что «русский спутниковый Интернет» подорожал до половины триллиона. Желающих вкладываться в проект «Эфир», кроме государства, не нашлось.

В конце мая компания Илона Маска Space X вывела на орбиту 60 спутников для проекта глобального Интернета Starlink. Цепь светящихся небесных тел напугала обывателей. Их можно было наблюдать в том числе из Петербурга. Некоторые земляне приняли их за НЛО.

В начале июня 2019-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин получит персональный доступ к системе космического мониторинга земли «Государево око», которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами и изменениями инфраструктуры на планете.

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