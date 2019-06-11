Дискомфорт и угроза безопасности. Московская мэрия пожаловалась в прокуратуру на организаторов марша в защиту Голунова

Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции считает небезопасным организовывать в День России демонстрацию в поддержку отправленного под домашний арест журналиста Ивана Голунова. Чтобы остановить акцию протеста, чиновники обращаются в прокуратуру.

«Шествие с маршрутом движения по центральной части города неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам, многочисленного) создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности», – сообщается 11 июня в заявлении департамента в прокуратуру, которое выложил на своей странице в Telegram главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В ведомстве подчеркнули, что они обращались к организаторам для обсуждения планируемого мероприятия. «От предложения о встрече организаторы отказались», – посетовали чиновники.

В мэрии указывают, что 12 июня в столице запланировано большое число мероприятий, которое посетят множество гостей, включая «представителей более 20 стран». «Нельзя допустить чтобы пострадали люди», – резюмировали в департаменте, попросив вмешаться в ситуацию прокуратуру.







Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, в свою очередь, заявил, что «с тревогой» наблюдает за ситуацией вокруг несанкционированного митинга в День России. Он поддерживает демонстрации в поддержку Голунова, но предлагает выйти на улицу не в государственный праздник, а 16 июня.

Напомним, что 10 июня группа журналистов и активистов заявила о намерении устроить в День России марш в поддержку журналиста-расследователя. Мероприятие не согласовано со столичными властями. Организаторы уверяют, что планирует мирно выразить свою позицию, держа в руках газеты. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил, что шествие может помешать проведению праздника.

Уведомили активисты и о проведении акции в Северной столице.