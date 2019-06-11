Дискомфорт и угроза безопасности. Московская мэрия пожаловалась в прокуратуру на организаторов марша в защиту Голунова
Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции считает небезопасным организовывать в День России демонстрацию в поддержку отправленного под домашний арест журналиста Ивана Голунова. Чтобы остановить акцию протеста, чиновники обращаются в прокуратуру.
«Шествие с маршрутом движения по центральной части города неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам, многочисленного) создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности», – сообщается 11 июня в заявлении департамента в прокуратуру, которое выложил на своей странице в Telegram главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
В ведомстве подчеркнули, что они обращались к организаторам для обсуждения планируемого мероприятия. «От предложения о встрече организаторы отказались», – посетовали чиновники.
В мэрии указывают, что 12 июня в столице запланировано большое число мероприятий, которое посетят множество гостей, включая «представителей более 20 стран». «Нельзя допустить чтобы пострадали люди», – резюмировали в департаменте, попросив вмешаться в ситуацию прокуратуру.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, в свою очередь, заявил, что «с тревогой» наблюдает за ситуацией вокруг несанкционированного митинга в День России. Он поддерживает демонстрации в поддержку Голунова, но предлагает выйти на улицу не в государственный праздник, а 16 июня.
Напомним, что 10 июня группа журналистов и активистов заявила о намерении устроить в День России марш в поддержку журналиста-расследователя. Мероприятие не согласовано со столичными властями. Организаторы уверяют, что планирует мирно выразить свою позицию, держа в руках газеты. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил, что шествие может помешать проведению праздника.
Уведомили активисты и о проведении акции в Северной столице.
Справка:
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons. Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах.
После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.