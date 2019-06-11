Telegram снова упал. Зайти в мессенджер не могут москвичи, петербуржцы и жители других городов

Пользователи мессенджера Telegram испытали трудности в его работе днём 11 июня. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. По информации на 15:20, на проблемы с мессенджером пожаловались около двух тысяч человек.

скриншот Карты сбоев в работе приложения/downdetector

У подавляющего большинства Telegram не подключается к работе, у 4% — не отправляются сообщения. Основное количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также отчёты приходят из Казани, Уфы, Новосибирска, Хабаровска и Киева.

Напомним, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Осенью 2017 года мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Затем Роскомнадзор заблокировал сервис на территории РФ. Несмотря на это, пользователям удаётся обходить блокировку с помощью VPN-сервисов. Ведомство объявило войну и им.





