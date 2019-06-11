СанПиН всемогущий. Почему 90% петербургского общепита сложно, но можно закрыть

Роспотребнадзор завершает разработку новых правил, которые бы легализовали коммерческие заведения в жилых домах. Сейчас ситуация такова, что закрывать можно почти всё, и особенно общепит, для которого поправки в СанПиН жизненно необходимы.

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По закону почти все кафе и рестораны в жилых домах сейчас в той или иной степени нелегальны. И если жильцы захотят избавиться от неудобных соседей, шанс если не выселить, то сильно попортить крови очень велик. Выходом может стать принятие новых правил работы общепита, которые с апреля проходят ведомственную экспертизу и в ближайшие месяцы должны получить законный статус. Правда, пока Роспотребнадзор не комментирует этот процесс, а бизнес опасается, что все останется по-старому.

Те же яйца

Базовый для общепита СанПиН – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП 2.3.6.1079-01. «01» в этом коде — это год принятия — 2001-й. То есть это не какой-то древний советский манускрипт, а относительно свежий документ, причем периодически корректируемый и обновляемый. Но многие его положения сильно расходятся с сегодняшними реалиями и, по сути, ставят тысячи кафе и ресторанов вне закона.

К примеру, эти требования подразумевают наличие трех отдельных помещений для работы с куриными яйцами: хранения, мойки и приготовления. Это крыло или даже отдельный корпус кафе по замыслу авторов СанПиНа должен называться «яйцебитня». Согласно действующим правилам, мыть грязную посуду можно исключительно ветошью, а овощи и зелень непременно обрабатывать уксусом.







Эксперты говорят, что в 2001 году ведомство, которое тогда возглавлял Геннадий Онищенко, пошло по простому пути и вместо того, чтобы написать новый современный и актуальный документ, просто переписало и свело в единый документ многочисленные советские правила, писанные для заводских столовых. Нюансов работы маленьких кафе и авторских ресторанов они вообще не учитывают. К примеру, если температура супа, поданного посетителю, будет ниже 75 °С, это нарушение. Для сервировки блюд необходимо иметь набор одноразовых перчаток для каждого вида еды. Выходит, чтобы положить на одну тарелку котлету, пюре и салат, нужно трижды поменять перчатки.

Петербургские предприниматели надеются, что поправки в новую редакцию Санитарно-эпидемиологических правил и норм, которую готовит Роспотребнадзор, позволят убрать некоторые действующие ограничения для заведений общественного питания на жилых этажах. Они применяются редко, говорят владельцы кафе-ресторанов. И нередко вступают в противоречия с другими правилами. Однако больше 90% петербургского общепита – под угрозой.

Больше всех рискуют те, кто открывается в домах, где на первых этажах кроме коммерции есть и жилые квартиры — такое соседство прямо запрещено. Даже если кафе имеет вход с нежилой части фасада, на внутренней стороне дома среди помещений первого этажа, говорят представители объединений жильцов, почти всегда есть квартиры.

Высота пола значения не имеет

Прямо сейчас в судах Петербурга рассматривают два иска, основанием для которых является требование действующего СанПиНа размещать кафе и рестораны в отдельных зданиях либо среди нежилых помещений.

Владельцы ресторана «Траттория Стефано» на Малой Морской улице на днях обжаловали решение Куйбышевского районного суда от 3 июня, постановившего закрыть заведение с формулировкой «является посягательством на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и создает реальную угрозу жизни и здоровья людей».

Ресторан был открыт еще в 2010 году, вход для посетителей сделан с Малой Морской, куда обращена нежилая часть первого этажа четырехэтажного исторического здания, особняка Петра Гамбса. Несколько последних лет группа активных жителей дома пытается закрыть заведение, обращаясь в надзорные инстанции и органы власти.

Последняя неудачная попытка была в декабре прошлого года — два жильца пожаловались в федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на то, что кафе сливает отходы в общую канализацию. Проверка силами Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии 10 декабря установила: «Нарушения обязательных требований не выявлены». Также ничем закончились претензии к уровню шума и вентиляции, которая обязана быть отделена от воздуховодов остального дома.

Ближе к Новому году активные жильцы снова написали письмо в Роспотребназдор, предлагая проверить «Тратторию» на соответствие пункту 2.2. «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания». Пункт требует, чтобы общепит размещался, дословно, в «отдельно стоящих зданиях в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала».

В феврале Роспотребнадзор пришел в «Тратторию» с новой внеплановой проверкой и установил: и правда, «предприятие общественного питания расположено на первом жилом этаже жилого дома». С протоколом проверки от 15 февраля Роспотребнадзор направился в Куйбышевский районный суд. Двое жильцов, авторов жалоб, выступали в качестве потерпевших. Суд принял сторону жильцов и контролирующего ведомства, постановив закрыть ресторан на 30 дней. Фактически это означает полную ликвидацию заведения, так как, чтобы исправить нарушение, надо перенести ресторан в другое место.

На суде представители «Траттории» пытались апеллировать к строительным нормам, в которых нет термина «жилой этаж», зато помещения с разной высотой пола, перекрытий, отметки входа – как у ресторана и жилых квартир дома на Малой Морской – считаются разными этажами.

«Почему раньше, заходя в наши помещения, проверяющие одного и того же ведомства убеждались, что всё в порядке, а теперь, после подсказки жильцов, решили, что это нарушение?» – недоумевает совладелец бизнеса Александр Гомон.

ООО «Траттория Стефано» с выручкой около 17 млн в год принадлежит два ресторана. Второй располагается на Большом проспекте Петроградской стороны — тоже в доме с нежилой лицевой частью фасада, куда выходят двери для посетителей.

Нелады с соседями

Уже три года длятся разбирательства между «Саунд-кафе Лады» и жильцами дома на Глухой Зелениной улице Петроградской стороны. Кафе работает с 2016 года, принадлежит ООО «Арт-Процесс», выручка – 7 млн в год.

Претензии начались сразу. Активные жильцы добились проверки уровня шума в «саунд-кафе», где регулярно выступают барды. Кафе вынуждено было убавить звук колонок и раздавать посетителям наушники. Стены и потолок обшили звукопоглощающим материалом.

Около двух месяцев назад очередная комиссия Роспотребнадзора нашла нарушения пресловутого пункта 2.2 СанПиНа и выписала минимально возможный по Административному кодексу для нарушений санитарных норм в сфере общепита штраф в 10 тысяч рублей. «Видимо, был расчет, что нам проще заплатить, чем судиться, – рассуждает совладелец «Арт-Процесса», один из основателей кафе бард Вячеслав Ковалев. – Но если бы мы заплатили, это означало признание вины и факта нарушения».

Владельцы кафе пошли в арбитраж, откуда истцов перенаправили в суд общегражданской юрисдикции. Владельцы кафе надеются, что сумеют выиграть, напирая на фразу из того же пункта 2.2. СанПиНа: «При этом не должны ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей», так как прошлые проверки Роспотребнадзора уже показали, что с уровнем шума все в порядке.

Есть в Петербурге пример заведения, располагающегося на первом этаже жилого дома, проигравшего в судах, но продолжающего работать. Ресторан Legran в Аптекарском переулке располагается в жилом доме на Миллионной, 4/1, и жильцы недовольны этим соседством еще с 2006 года. Однако до сих пор так и не сумели закрыть Legran, невзирая на решение суда от 2015 года.

Ресторан принадлежит ООО "Горизонт" бизнесмена Игоря Гюнашяна с выручкой 34 млн рублей в год.

Полуподвальное помещение с выходом на первый этаж парадной было передано ресторану городскими властями и считается общедомовой собственностью, вместе с занявшим часть тротуара застекленным навесом.

Жильцы не прибегали к заветному пункту СанПиНа – нашли другие, с их точки зрения, более значимые основания.

«Суд установил, что при перепланировке были затронуты несущие конструкции – когда ресторан приводил помещение в соответствие c требованием СанПиНа о высоте потолка, – говорит юрист «Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений» Галина Белкова, которая помогает жильцам дома на Миллионной. – Мы считаем, что дом может из-за излишней выемки грунта просто сложиться как карточный, что, на наш взгляд, самое существенное основание закрыть ресторан».

Решение первой инстанции почти четырехлетней давности так и не было оспорено. Однако заведение пока продолжает работать, несмотря на жалобы в прокуратуру. «Стараемся заставить приставов работать, жильцы готовы на поход в приемную врио губернатора – вдруг получится прекратить опасное бездействие», – рассказывает Галина Белкова.

В самом ресторане «Legran» желающих поговорить с «Фонтанкой» на тему претензий жильцов и соответствия СанПиНу не нашлось.

90% долой

Между тем в Петербурге из расположившихся на первых этажах зданий точек общепита 90% находятся на одном этаже с жилыми квартирами, настаивают в «Ассоциации собственников жилья и их объединений». «Если по-честному, надо закрывать почти все сто процентов кафе и ресторанов, так как хоть какие-то нарушения найдутся: пользуются либо общей канализацией, либо общей вентиляцией, а это чревато попаданием в квартиры вредных веществ и микроорганизмов», – говорит президент ассоциации Гульнара Борисова.

Однако смогут добиться своего только упорные жильцы — суды растягиваются на месяцы и годы, вмешательство Роспотребнадзора редко оказывается решающим.

Бизнес-сообщество считает практику применения любых положений СанПиНа, касающихся специфики размещения общепита, просто несправедливой.

«Практика приостановления деятельности субъектов предпринимательства при схожих обстоятельствах ставит под угрозу закрытие значительного количества предприятий, работающих в нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов», – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов.

«Если идти на поводу у прекрасных жителей нашего прекрасного города, у нас бизнеса не останется вовсе, – рассуждает председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров. – Это показывает отношение к малому бизнесу со стороны государства. Мы запрещаем в домах общепит и хостелы, тогда как в Европе это встречается сплошь и рядом как нормальное явление».

На федеральном уровне бизнес готовится добиваться поправок в СанПиН, отменяющих и пункт 2.2 о размещении общепита в жилых домах, и другие пункты, которые не затрагивают вопрос качества продукции.

В апреле о новой версии этого СанПиН объявил Роспотребнадзор.

Однако рестораторы обнаружили, что сохранившиеся с советских времен нормы фактически остались нетронутыми.

«Требуются полностью новые нормы СанПиН, так как это вообще не вопрос качества продукции — где размещается кафе, – настаивает знакомый с вариантом новой версии СанПиН от Роспотребнадзора президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. – Важно, что в тарелке, а не находятся ли окна ресторана на одном уровне с окнами жильцов того же дома».

Однако и владельцы бизнеса сами бывают виноваты, что жильцы начинают обивать пороги ведомств, — не всем, говорит президент федерации, нравится наблюдать, как повара в грязной одежде курят на ящиках во дворе. Если такое происходит, значит, владельцы бизнеса не дорожат местом, где работают.

В случае с петербургскими предпринимателями, попавшими под действие злосчастного пункта 2.2 СанПиН, федерация советует добиваться через суд признания квартир и помещений общепита разными этажами. «Строительные нормы трактуют этажность совершенно четко — разница уровня входа от земли в парадную и ресторан уже говорит о разных этажах со своей, отличной, нумерацией, – уверен Игорь Бухаров, – и эти доводы суд должен учитывать».

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»