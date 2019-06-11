МВД проиграло суд петербуржцу, задержанному за пикет на Невском. Немотивированную поездку в отдел полиции оценили в 50 тысяч

Гражданский активист Евгений Прокопенко через суд добился компенсации за немотивированное задержание на акции протеста в центре Петербурга. Правда, его финансовые претензии сократили почти в 15 раз.

Как сообщил «Фонтанке» юрист Александр Передрук, 11 июня Смольнинский районный суд частично удовлетворил иск его доверителя, назначив ему в качестве качестве компенсации 50 тысяч рублей. Моральный вред Прокопенко получил 28 октября прошлого года, когда в числе других активистов вышел на так называемый народный сход на Невский проспект.

Горожане протестовали против дел «Сети» и «Нового величия» и были задержаны. Пикетчик Прокопенко провёл в отделе 48 часов. За нарушение статьи 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан, создающее помехи движению) ему назначили штраф в 20 тысяч рублей. Горсуд отменил это решение, а в новом рассмотрении производство по делу было прекращено в связи с многочисленными нарушениями. В частности, по словам Передрука, протокол его доверитель так и не подписал.

Ответчиком по иску выступило ГУ МВД РФ по Петербургу и области. За нарушение права на свободу собраний и собственное задержание Прокопенко требовал 740 тысяч рублей, ориентируясь на стандарты Европейского суда по правам человека. Как уточнил Александр Передрук, сейчас суды рассматривают аналогичные иски от задержанных на акциях 9 сентября 2018 года и 12 июня 2017 года.





