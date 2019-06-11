Стала известна дата прощания с депутатом петербургского ЗакСа Зеленковым

Гражданская панихида и прощание с депутатом Законодательного собрания Павлом Зеленковым пройдут в Мариинском дворце 13 июня. Об этом «Фонтанке» 11 июня сообщили собеседники в городском парламенте.

«Похороны состоятся в этот же день, подробностей о том, на каком кладбище состоится погребение, пока нет», – отметили в ЗакСе.

Напомним, что 10 июня скончался депутат петербургского парламента от «Единой России» Павел Зеленков. Его коллеги предполагают, что причиной могли стать проблемы с сердцем. Тем не менее на здоровье депутат не жаловался. Зеленков был избран от 21-го округа, находящегося в границах Фрунзенского и Московского районов. Как заявили в Горизбиркоме, в ближайшее время, до 19 июня, там могут быть назначены довыборы.





