Закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП одобрен Советом Федерации. Виновникам грозит до 15 лет

Совет Федерации на заседании 11 июня одобрил изменения в Уголовный кодекс России, ужесточающие ответственность за ДТП, совершенные в состоянии опьянения, сообщается на сайте Совфеда. Виновникам будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Закон вносит изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). За пьяное ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Если в аварии погиб человек, то тюремный срок составит от пяти до двенадцати лет, а если жертв две и более – от восьми до пятнадцати.

Ужесточает закон и ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Если был нанесен тяжкий вред здоровью человека или причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека – до пяти лет лишения, а если погибших двое и более – до семи лет.

В апреле 2019 года был также принят закон, ужесточающий наказание за побег с места ДТП. В случае серьезной аварии ее будут квалифицировать как «пьяное» ДТП.





