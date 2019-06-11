Именем «суверенного Интернета» владельцев всех линий связи в РФ до 15 ноября обязали раскрыть все данные о себе и своих партнёрах

Проекты приказов о порядке предоставления информации в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках закона о «суверенном Интернете» опубликованы на портале нормативных правовых актов. Впервые в истории об этом 11 июня сообщает официальный сайт Роскомнадзора.

«Владельцы средств и линий связи, а также лица, имеющих номер автономной системы, обязаны пройти авторизацию в информационной системе не позднее 15 ноября 2019 года и в течение пяти дней заполнить всю необходимые данные в личном кабинете», – сообщает сайт ведомства Александра Жарова (орфография и пунктуация оригинала).

Что касается вновь создаваемых линий связи, пересекающих границу РФ, и установленных на них средств связи «срок авторизации увеличен до 15 рабочих дней с даты их ввода в эксплуатацию».

На сайте Роскомнадзора не указано, но эти подзаконные акты к закону о «суверенном Интернете» можно дополнить своими предложениями. Дата окончания общественного обсуждения – 20 июня 2019 года.







«Опубликованные документы говорят, о том, что встать на учёт в РКН должны вообще все владельцы номеров автономных систем. И интернет-компании вроде «Яндекса», и любые частные провайдеры. Встать на учёт в РКН должны и все владельцы линий связи через границу, даже просто дядя Ваня. Кроме того, нужно рассказать всё о том, с кем ты взаимодействуешь, где стоит твоё оборудование в РФ и где стоит связанное с тобой оборудование за границей», — пояснил ситуацию «Фонтанке» владелец хостинг-компании, телеком-эксперт Филипп Кулин.

Отказ от выполнения требований не несет прямых последствий. Но, скорее всего, будут применены санкции через механизм централизованного управления сетью прямыми указаниями «этого не маршрутизировать», полагает Кулин.

При этом специалист по блокировкам Роскомнадзора обращает внимание на тот факт, что представленные проекты подзаконных актов о «суверенном Интернете» должны проходить процедуру оценки регулирующего воздействия (постановление правительства № 1318). Однако проекты приказов, которые оказывают «существенное регуляторное воздействие на отрасль», размещены без этой оценки, что является нарушением, утверждает автор телеграм-канала «Эшер II».

Получить комментарий в Роскомнадзоре по этой ситуации «Фонтанке» пока не удалось.