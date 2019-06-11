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Власть
11.06.2019 14:52
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«Либо головотяпство, либо провокация». Матвиенко раскритиковала работу полиции по делу Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко эмоционально прокомментировала уголовное дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Глава верхней палаты парламента отметила, что работа полиции вызывает «много вопросов». Прозвучало слово «недоверие».   

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», – приводит «Взгляд» её слова 11 июня. 

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», – добавили спикер Совфеда.

Ранее Валентина Матвиенко рассказала, что обсуждала ситуацию с генпрокурором Юрием Чайкой, и тот пообещал взять дело журналиста под своё крыло. 

 



Справка:

Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.

До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons. Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.

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