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Происшествия
11.06.2019 14:56
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Утятам на Суздальском помогли автомобилисты. Спасение сняли на видео

Утка с выводком утят почти перешла Суздальское шоссе на севере Санкт-Петербурга, но малыши не смогли взять высоту поребрика. На помощь им пришли неравнодушные горожане.

Утятам на Суздальском помогли автомобилисты. Спасение сняли на видео

Как сообщают очевидцы 11 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», девушки и молодой человек остановились на шоссе на аварийке, поймали и подсадили на поребрик утят, которые не могли взобраться туда самостоятельно вслед за матерью.



Участники «ДТП и ЧП» в комментариях выразили опасение, что утка-мать не примет детей после того, как их касались люди. Это не так, успокаивает читателей «Фонтанки» зоолог Павел Глазков, спасать утят можно и нужно, утка от них не откажется. Более того, проблема рукотворных преград, которые утки не способны преодолеть, актуальна: например, экологи призывают не строить вдоль воды длинные пирсы, которые не позволяют птицам выйти на берег – для них специально должны быть предусмотрены участки с понижением.

Утки нередко выходят на дороги. В конце мая «Фонтанка» показывала, как мужчина переводил семейство через оживлённое Московское шоссе, и все автомобилисты понимающе ждали. Этих пернатых видели и на скоростных магистралях – КАД и ЗСД.

Год назад о «спецоперации по возвращению в место постоянной дислокации утиной семьи» отчитался даже московский главк, разместив соответствующее видео на своём сайте. Кстати, в ноябре 2017-го сотрудники столичной ГИБДД разобрали патрульный автомобиль ради спасения котёнка.

 

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