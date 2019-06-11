«Их надо или разгонять, или приводить в чувства». Лукашенко не устроили прогнозы белорусского Гидрометцентра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет) нужно разогнать. Как пишет «Интерфакс», такое предложение глава государства озвучил 11 июня.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», – подчеркнул Лукашенко.

Президент уточнил, что ему самому приходится ориентироваться на прогнозы военных. «Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», – уточнил Лукашенко. «Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», – подытожил белорусский лидер.

Напомним, ранее Лукашенко уже критиковал Белгидромет. В 2017 году он говорил: «Иногда, прочитав (прогноз. — Прим. ред.), хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали».





