Янтарная комната может находиться в Польше — за люком весом в центнер

Польские исследователи полагают, что знаменитая Янтарная комната из резиденции российских императоров в Царском Селе, которая пропала во время Второй мировой войны, может находиться на месте бывшего штаба сухопутных войск Третьего рейха на северо-западе Польши.

«С помощью профессионального георадара удалось определить, где находится подземный тоннель. Подкопав указанное устройством место, мы нашли люк, который почти наверняка не открывался со Второй мировой», – рассказал польской радиостанции RMF24 представитель музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик.

Treasure hunters find hatch that could hide Amber Room looted by Nazis https://t.co/amx6v9pPJ0 via @MailOnline — Mamerki Bunkry (@MamerkiMuzeum) 10 июня 2019 г.







Польские археологи пока только готовятся открыть 100-килограммовый люк, который «намеренно спрятан под слоем земли». Археологи предполагают, что такая надежная защита была выбрана не просто так, а внутри находится тоннель с ценными артефактами. Кроме того, за годы, прошедшие со времен войны, на плите выросло дерево. Люк собираются открыть в конце июня.

Находка расположена в том месте, где несколько лет назад уже предпринимались попытки найти Янтарную комнату. Однако тогда все усилия не увенчались успехом.

Предчувствуя сенсацию исторического масштаба, американский телеканал History Channel отправил в Европу съемочную группу, чтобы снять открытие тоннеля.

Открытым остается вопрос: куда будут переданы сокровища?

«Все экспонаты исторического значения, которые будут найдены, будут переданы в государственные музеи», – предположили польские журналисты.

Напомним, что Янтарная комната была в XVIII веке создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и стала подарком Петру Первому. В оригинальной версии большой кабинет комнаты был выполнен из янтарных панелей, украшений и панно, а чуть позже под руководством Варфоломея Растрелли он был дополнен зеркальными пилястрами. После этого комнату несколько раз реконструировали. Во время войны ее вывезли немецкие войска, после чего Янтарная комната пропала. Ее планировали найти археологи, но все попытки были тщетны. В то же время воссозданная реставраторами Янтарная комната сейчас доступна в Екатерининском дворце в Пушкине.