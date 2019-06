Янтарная комната может находиться в Польше — за люком весом в центнер

Польские исследователи полагают, что знаменитая Янтарная комната из резиденции российских императоров в Царском Селе, которая пропала во время Второй мировой войны, может находиться на месте бывшего штаба сухопутных войск Третьего рейха на северо-западе Польши.

«С помощью профессионального георадара удалось определить, где находится подземный тоннель. Подкопав указанное устройством место, мы нашли люк, который почти наверняка не открывался со Второй мировой», – рассказал польской радиостанции RMF24 представитель музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик.

