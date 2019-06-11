Известный британский комик с ДЦП Лоренс Кларк выступит в Упсала-Цирке с «Руководством для безответственного отца»

В Петербурге в единственном в мире цирке хулиганов – Упсала-Цирке – выступит известный британский комик Лоренс Кларк. На суд российских зрителей он представит стендап-шоу «Руководство для безответственного отца».

У Лоренса Кларка ДЦП. Но это не помешало ему стать актёром, телеведущим, писателем и политическим активистом. Его считают очень влиятельным представителем людей с ограниченными возможностями. Боле того, он – муж и счастливый отец двоих детей.

В своем шоу Кларк с иронией рассказывает о себе в роли отца с церебральным параличом, смеётся над собой и над нашей реальностью. «История одновременно обескураживает, вовлекает и имеет все шансы привлечь широкую аудиторию, поскольку показывает сходства и различия в опыте обычных отцов и отцов с инвалидностью», – отзываются критики о шоу.

«Руководство для безответственного отца» комик представит 15 июня в 18:00 по адресу: Свердловская набережная, 44, лит. Ю. Средства от продажи билетов будут направлены на развитие социальных проектов Упсала-Цирка.