Доброе дело
Известный британский комик с ДЦП Лоренс Кларк выступит в Упсала-Цирке с «Руководством для безответственного отца»
В Петербурге в единственном в мире цирке хулиганов – Упсала-Цирке – выступит известный британский комик Лоренс Кларк. На суд российских зрителей он представит стендап-шоу «Руководство для безответственного отца».
У Лоренса Кларка ДЦП. Но это не помешало ему стать актёром, телеведущим, писателем и политическим активистом. Его считают очень влиятельным представителем людей с ограниченными возможностями. Боле того, он – муж и счастливый отец двоих детей.
В своем шоу Кларк с иронией рассказывает о себе в роли отца с церебральным параличом, смеётся над собой и над нашей реальностью. «История одновременно обескураживает, вовлекает и имеет все шансы привлечь широкую аудиторию, поскольку показывает сходства и различия в опыте обычных отцов и отцов с инвалидностью», – отзываются критики о шоу.
«Руководство для безответственного отца» комик представит 15 июня в 18:00 по адресу: Свердловская набережная, 44, лит. Ю. Средства от продажи билетов будут направлены на развитие социальных проектов Упсала-Цирка.
Справка:
Упсала-Цирк - центр нового цирка, который объединяет в себе социально-культурные, культурные и образовательные проекты для детей и взрослых. Упсала-Цирк существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Среди проектов - "Цирк для хулиганов", творческий центр "Пакитан" для детей с синдромом Дауна, "Школа цирковой педагогики", "Цирк за забором" для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта "Балансировка" и другие.