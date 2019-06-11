Несвятая троица. В Петербурге задержаны опера угрозыска, подозреваемые в мошенничестве

Трое оперуполномоченных уголовного розыска стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Вся троица состоит на службе в 17-м отделе полиции Калининского района.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года полицейские, находясь в отделе, запугали местного жителя, сказав, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Впрочем, тут же пообещали историю замять, если тот выплатит полмиллиона рублей. Для того чтобы задержанный скорее принял решение, один из сотрудников уголовного розыска якобы пригрозил ему физической расправой, ударив несколько раз по голове для убедительности.

«Затем два полицейских проследовали с потерпевшим до банкомата, где он передал указанную денежную сумму, которой соучастники распорядились по своему усмотрению», – сообщает 11 июня ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ведомстве добавляют, что все подозреваемые заключены под стражу. Одному из них уже предъявлено обвинение, двое на очереди.





