Глава РУСАДА допустил отстранение легкоатлетов из России от Олимпиады-2020

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил возможность отстранения отечественных легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2020. Как передает 11 июня слова Гануса РБК, чтобы этого не произошло, нужны серьезные перемены.

«Конечно, вижу (риск пропуска игр в Токио. — Прим. ред.). Нужны реальные перемены. Нам показывают классные презентации того, что сделано, а нужны глубинные перемены, именно основательные, внутри федераций, причем не только федераций, но и кто в этих федерациях руководит подготовкой спортсменов», – подчеркнул глава РУСАДА.

Напомним, ранее Ганус направил письмо президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову и министру спорта РФ Павлу Колобкову со своими предложениями по ускорению процесса восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В частности, он требовал отставки руководства ВФЛА.





