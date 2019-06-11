В Финляндии суд рассматривает дело россиянки, которой отказали в приёме на работу в гарнизонную столовую из-за двойного гражданства

Суд Хельсинки 11 июня начал рассмотрение дела о дискриминации при трудоустройстве проживающей в городе Коувола россиянки. Её не приняли на работу в гарнизонную столовую Векаранъярви из-за российского паспорта. О том, что её кандидатуру отклонили по причине двойного гражданства, женщине сообщил по почте работник рекрутинговой компании – он утверждает, что соответствующие инструкции были получены от военных. Об этом сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование по факту дискриминации после того, как о случае рассказала телерадиокомпания Yle. Прокурор требует оштрафовать сотрудника кадрового агентства, однако в суде тот заявил, что получил инструкцию об отказе людям с двойным гражданством от начальства, а оно, в свою очередь, — от компании Leijona Catering, управляющей гарнизонной столовой, которой такую инструкцию дал начальник службы безопасности гарнизона.

Однако руководители и кадрового агентства, и кейтеринговой компании это отрицают. Представители Сил обороны и вовсе говорят, что не имеют отношения к вопросу найма россиянки. Адвокат обвиняемого заявил о «политическом давлении».

Бывший генеральный прокурор Матти Ниссинен, который следил за ходом расследования, заявил, что не верит в версию о том, что сотрудник рекрутингового агентства отказал россиянке в приёме на работу по собственной воле.







Весной 2017 года телерадиокомпания Yle сообщила, что якобы существует неофициальная инструкция по отношению к лицам с двойным гражданством, составленная Отделом армейской разведки. И призывников с финским и российским гражданством, к примеру, перестали принимать на курсы по управлению беспилотниками. Это вызвало резкую реакцию тогдашнего министра обороны Юсси Ниинистё, и после он сообщил, что его ведомство начнет подготовку законопроекта о тотальном запрете для двойных граждан занимать воинские должности и поступать на учебу, ведущую к получению офицерского звания. Это изменение, по его мнению, должно было коснуться и воинских должностей в подконтрольной МВД Пограничной службе. Однако МВД решило ограничиться проверкой безопасности в каждом конкретном случае.

В феврале 2019 года парламент одобрил пакет поправок, согласно которым на воинскую должность в дальнейшем могут быть назначены только те лица, у которых нет гражданства другой страны или связей с иностранными государствами, способными представлять угрозу государственной и общественной безопасности, обороне страны, международным отношениям Финляндии или безопасности воинской службы в Силах обороны или в Погранохране. Это же положение касается и назначений на офицерские должности в Высшей школе обороны и поступления на базовый офицерский курс в академии.