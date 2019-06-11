Пьяный участковый сбил двух 16-летних школьниц на «зебре» в Сочи и скрылся

Следственный комитет Краснодарского края устанавливает обстоятельства ДТП в Сочи, в котором пострадали две школьницы. Девушки угодили под машину местного участкового.

Как сообщает 11 июня пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, вечером 10 июня участковый уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи, двигаясь на автомобиле Toyota Mark X своего родственника по Курортному проспекту в направлении улицы Воровского, не сбавил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил двух шедших по нему 16-летних девушек.

В результате школьницы с различными травмами были доставлены в больницу. Полицейский же с места ДТП скрылся. Вскоре его местонахождение установили, и мужчину направили на медосвидетельствование. Анализ показал, что он пьян.

Следственный отдел СКР края по Центральному району Сочи начал доследственную проверку по факту нарушения ПДД. По ее окончании будет принято процессуальное решение.





