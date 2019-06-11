На Комендантском проспекте из-за короткого замыкания пострадали электрики

Двое специалистов получили ожоги при попытке разобраться с замыканием, которое произошло в высотке в Приморском районе Петербурга 11 июня.

Как сообщили в городском главке МЧС, помощи пожарных запросили из дома №71 по Комендантскому проспекту. В щитовой на первом этаже жилого дома произошло короткое замыкание. Причиной возгорания оно не стало, но без травм не обошлось. Ожогами двух электриков занимаются врачи.

По словам жителей, многоэтажка временно осталась без света.





