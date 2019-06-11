В Петербурге задержан замначальника Турухтанного таможенного поста. СК насчитал взяток почти на миллион

Заместитель начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни задержан в Петербурге. Его подозревают в получении взяток на сумму около 900 тысяч рублей.

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Как сообщает 11 июня Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, руководитель поручил своему подчинённому требовать у предпринимателей деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля. Полученные деньги инспектор передавал начальнику. С 11 апреля по 6 июня 2019 года, по подсчетам следователей, таможенники получили от бизнесменов около 900 тысяч рублей. Оба должностных лица задержаны с поличным.

«В настоящее время заместитель начальника таможенного поста задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении.

В отношении замначальника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере», а инспектору инкриминируют посредничество.





