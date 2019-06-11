Выбираем отделку от застройщика

БФА-Девелопмент

В условиях конкуренции и ограниченной платёжеспособности покупателей хорошая отделка становится дополнительным товарным преимуществом.

На рынке встречаются проекты «стандартного» жилья с набором опций «комфорт», в свою очередь проекты комфорт-класса оснащаются набором преимуществ ранее присущих только жилью класса «бизнес».

«Можно сказать, что проекты становятся интереснее, в большинстве из них реализуется принцип давать чуть больше, чем ожидает клиент. А клиенты более искушенными, они предпочитают покупать меньше метров, но в качественном доме», – отмечает Елена Гутман, начальник управления маркетинга и продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» (ЖК «Огни залива»).

БФА-Девелопмент

Последние годы доля квартир с отделкой в общем объеме предложения новостроек растет и составляет около 40%. Если раньше покупателю приходилось тратить время и значительные суммы на ремонт, то сейчас все больше застройщиков продают квартиры с полной отделкой или предлагают отделку как дополнительную опцию. Сейчас уже большая редкость встретить предложение по отделке с линолеумом на полу, ванную с покрашенными стенами без плитки, обои в цветочек «советских времен».

БФА-Девелопмент

«Мы, например, во 2-ой очереди ЖК «Огни залива», которая возводится вдоль Ленинского проспекта на берегу Финского залива, устанавливаем радиаторы австрийского производства с терморегуляторами, фасадное остекление от немецкого производителя. На стенах будут виниловые обои светлых тонов, на полу – ламинат 32 класса, кафель в ванной комнате и импортная сантехника, счетчики холодной и горячей воды, двухкамерные металлопластиковые окна, металлическая усиленная входная дверь, ламинированная изнутри, с двумя замками, межкомнатные двери, остекление лоджий и балконов. Стояки будут зашиты коробами, горизонтальная разводка отопления выполнена в полу, бесшумные высокоскоростные лифты будут спускаться на уровень паркинга», – рассказывает Елена Гутман, начальник управления маркетинга и продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» (ЖК «Огни залива»).

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ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents