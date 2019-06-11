Четыре рабочих дня в неделю и меньше стресса. Медведев помечтал о будущем

Премьер-министр России предсказал, что в будущем у людей будет больше времени на себя, в то время как рабочая неделя станет сокращаться.

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – цитирует 11 июня выступление Дмитрия Медведева на 108-й сессии Международной организации труда «Интерфакс».

В качестве примера положительного влияния сокращенной рабочей недели российский премьер привел Генри Форда. Американский предприниматель смог увеличить производительность труда, сократив при этом рабочую неделю с 48 до 40 часов.

Медведев отметил, что уже сейчас в мире есть успешные примеры 4-дневной рабочей недели. Например, новозеландская копания Perpetual Guardian смогла таким образом увеличить производительность в час на 20% и снизить уровень стресса работников.







Системная усталость и хронический стресс — важная проблема современного человека, считает глава российского кабинета министров. Медведев напомнил, что синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью на Всемирной ассамблее здравоохранения.